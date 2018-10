A LETTO CON IL NEMICO Su Rai Movie il film con Julia Roberts oggi | 24 ottobre 2018

Sondaggi e LETTO rali : dopo Italia 5 Stelle il M5s aumenta i consensi : Il Sondaggi o realizzato da Swg per Il Tg di La7 ha evidenziato che anche questa settimana il consenso del governo, unendo le intenzioni di voto alla Lega e quelle al Movimento 5 Stelle , non arriva al 60%, ma si ferma al 59,5%. Rispetto alla scorsa settimana, si segnala però un leggero aumento delle preferenze al M5S e un lieve calo a quelle della Lega.Continua a leggere

Sondaggio e LETTO rale : crescono M5S e PD - scendono le destre e la sinistra radicale : L'osservazione dei sondaggi politici ed elettorali è sempre interessante, anche in periodi come quello autunnale, che pur sono lontani dal celebrarsi di elezioni [VIDEO]con valore politico su scala nazionale. Da questo punto di vista, l'agenzia SWG ogni settimana pubblica un Sondaggio svolto fra un campione di 1500 cittadini italiani, over 18 anni, svolto nei cinque giorni precedenti. Un Sondaggio che viene poi diffuso ogni lunedì sera al ...

Salvini sfotte il Pd : "Uno yogurt per digerire le due sconfitte eLETTOrali" : Matteo Salvini esulta per il risultato della Lega alle elezioni delle province autonome e 'offre' virtualmente 'uno yogurt al miele e melissa per Renzi, Boschi e tutti gli amici del Pd'. 'Per digerire ...