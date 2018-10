A 40 anni dall' esordio i Killing Joke a Parma per l' unica data italiana

Buon compleanno Puffi - i folletti blu nati dalla matita di Peyo compiono 60 anni : Sono un fenomeno mondiale, con più di 50 milioni di fumetti venduti, una serie Tv di 272 episodi trasmessa in oltre 100 paesi, un canale YouTube tradotto in 41 lingue, 3 film e 4 parchi a tema: sono i Puffi, gli elfi blu nati dall’immaginazione del fumettista belga Peyo (nome d’arte di Pierre Culliford) nel 1958. Quest’anno Puffetta, Grande Puffo e gli altri magici abitanti della foresta, tagliano un traguardo importante: 60 anni di storia! Per ...

«Dalla manovra danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

Separata dalla madre da bambina - dopo 30 anni la ritrova : la storia di Alexa e Theresa : Arriva dal Canada la storia di Alexa Rudi, una donna che quando era solo una bambina fu data in adozione. La mamma, mentalmente disabile, firmò i documenti senza capire bene cosa stesse succedendo. Per trenta anni le due donne non hanno fatto altro che cercarsi a vicenda. E poi, anche grazie a Facebook, si sono ritrovate.Continua a leggere

Simoncelli nel cuore : il ricordo di Marco indelebile a 7 anni dalla sua morte : Marco Simoncelli ci ha lasciato 7 anni fa: il ricordo del pilota smuove le conoscenze di chi l’ha conosciuto ed amato in vita anche a distanza di tanto tempo dalla sua morte Indimenticabile Marco Simoncelli. A 7 anni della sua morte, avvenuta il 23 ottobre del 2011 a Sepang, tanti ricordano e rimpiangono il Sic. Il suo modo di fare scanzonato, il suo accento riminese e i suoi riccioli d’oro controvento rimangono impressi nella ...

Sette anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli : l’ultimo videomessaggio prima del Gran Premio della Malesia : Era il 23 ottobre del 2011 quando Marco Simoncelli morì a 24 anni in un terribile incidente del corso del Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Il Sic, che ha ricevuto il riconoscimento postumo di MotoGP Legend e il cui numero di gara, il 58, è stato ritirato dalle corse, aveva postato sul proprio canale Youtube un messaggio da Kuala Lumpur. L'articolo Sette anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli: l’ultimo videomessaggio ...

Lutto per Milly Carlucci. È successo a due anni dalla morte della mamma : Un grave Lutto ha colpito la famiglia di Milly Carlucci. In questi giorni la conduttrice era tornata a parlare della sua malattia, una sorta di allergia al sole, e in quell’occasione aveva parlato della sua famiglia e della morte dell’adorata madre, avvenuta nel 2015. Lunedì 22 ottobre un altro Lutto ha compito la bella conduttrice, il padre Luigi Carlucci è morto all’età di 91 anni. A confermarlo telefonicamente, riporta il ...

ALBA/ A 50 anni dalla morte venerdì si ricorda Bob Kennedy con il film di Emilio Estevez : Lo stesso Robert Kennedy nel film non è interpretato da nessun attore, ma compare nelle immagini di cronaca dell'epoca.

Bambino di 3 anni rapito dalla madre ritrovato a 2mila chilometri di distanza : Christina Hale, che dopo il divorzio aveva perso l'affidamento del piccolo Matthew, di 3 anni, assegnato al padre, nel settembre di due anni fa è corsa a New York ed ha letteralmente rapito il Bambino. I due sono stati ritrovati qualche giorno fa.Continua a leggere

A 100 anni dalla morte - Klimt e Schiele sbarcano al cinema : così vicini - così diversi - tra sesso e psiche : Klimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt & Schiele. Eros e psicheKlimt ...

Anna Dan/ La moglie di Gianni Morandi : dalle dediche d'amore "social" ai commenti dei fan : Anna Dan, ecco chi è la donna che da 23 anni è accanto a Gianni Morandi. I romantici gesti social del cantante confermano il grande amore che li lega(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 06:35:00 GMT)

Juventus - Allegri striglia la squadra : “Il pareggio era nell’aria ma fa bene. Usciti dalla partita come mai negli ultimi 5 anni” : Al termine del clamoroso pareggio contro il Genoa, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la partita: “Siamo Usciti dalla partita dopo un buon inizio di secondo tempo. Loro sono stati bravi a non scoprirsi e poi su una disattenzione abbiamo preso il 2-0. Da queste partite passa lo scudetto e dobbiamo stare più attenti. Oggi era assolutamente da vincere, ma a un certo punto abbiamo pensato troppo a ...

Chelsea Manchester United - Ianni si scusa con Mourinho. Sarri : 'Eravamo dalla parte del torto' : Ho un certo livello di educazione, socialità e sport: ciò che ho fatto oggi l'avrei fatto a Madrid, Oporto e Milano , dove ha allenato, ndr, , cerco di comportarmi sempre allo stesso modo". Nel post-...

Dall'ergastolo a 15 anni. Sconto a Brega Massone il "chirurgo degli orrori" : Milano Sì può abbracciarsi e piangere di gioia perché hanno condannato tuo marito a quindici anni di carcere? Sì: se tuo marito si chiama Pierpaolo Brega Massone, e fino a ieri incarnava davanti a ...

Ha un infarto e viene salvato dalla figlia di 21 anni : “Papà - abbiamo lottato tanto - ora tocca a te” : La storia di coraggio di Ilaria Lavazelli, ginnasta 21enne di Quiliano, in provincia di Savona, e studentessa alla facoltà di Infermieristica, che ha salvato il papà Pierluigi, colto da un infarto. Il cuore dell'uomo si è fermato sette volte ma la figlia lo ha fatto sempre ripartire con il massaggio cardiaco: "Sono fiera di me perché ho capito che in realtà sono forte".Continua a leggere