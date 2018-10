Youth League | Roma-CSKA 3-1 | prima vittoria giallorossa nel girone

Youth League - Roma-Cska Mosca 3-1 : in gol Riccardi - Bouah - Eleev e D'Orazio : Soltanto una vittoria avrebbe tenuto viva la Roma in Youth League. E dopo due sconfitte e 7 gol subiti, il primo successo è arrivato. Con il 3-1 al Cska Mosca, la squadra di Alberto De Rossi si è ...

Youth League - l'Inter cade in Olanda : 2-1 PSV - sconfitta beffa per i nerazzurri : Una sconfitta che sa di beffa per l' Inter nella seconda giornata di Youth League . Di fronte ai pari età del PSV Eindhoven guidati da Ruud van Nistelrooy , nella seconda giornata della competizione ...

Youth League - impresa azzurra : il Napoli riacciuffa il Liverpool al 94' : Napoli, fai come i…giovani. Anzi, anche meglio se ti riesce. La Primavera azzurra ha dato un primo assaggio dello spettacolo che andrà in scena, al San Paolo. Contro il Liverpool, nella seconda ...

DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL Youth League / Primavera : risultato 0-1 - gol di Adekanye (info streaming video e tv) : DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE, info streaming video e tv: la partita della Primavera partenopea è in programma per la seconda giornata del gruppo C, una sfida davvero ostica(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Youth League - vince ancora la Juve Primavera : 2-1 allo Young Boys : vince ancora la Juve Primavera nella seconda giornata della Uefa Youth League, la Champions per formazioni giovanili. A Vinovo i ragazzi di Baldini si sono imposti 2-1 contro i pari età dello Young ...