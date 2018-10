Yomawari The Long Night Collection | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @gamesnmoreit: Yomawari: The Long Night Collection – Disponibile un nuovo trailer e le immagini della Limited Edition - giorgiotiretti : RT @gamesnmoreit: Yomawari: The Long Night Collection – Disponibile un nuovo trailer e le immagini della Limited Edition - gamesnmoreit : Yomawari: The Long Night Collection – Disponibile un nuovo trailer e le immagini della Limited Edition - spaziogames : NIS America ha pubblicato un nuovo trailer di Yomawari The Long Night Collection, titolo che arriverà su Nintendo S… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dopo il successo diAlone e MidShadow, NIS AMERICA porta su Nintendo Switch la, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraTheè un Survival Horror, nel quale vestiamo i panni di una bimba che dopo aver assistito alla morte del cane e la scomparsa della sorella, si ritrova a vagare in un Giappone popolato da mostruose creature, provenienti dal folklore nipponico. Armati solo di una torcia, l’obiettivo è quello di ritrovare la sorella scomparsa in un piccolo paesino dove il terrore regna sovrano, costretti a vagare per i quartieri della cittadina nel cuore della notte. I mostri sono immortali, ciò ci porta ad utilizzare i cespugli disseminati lungo il cammino, per nasconderci dalla loro presenza ed attendere il momento ...