WWE – Roman Reigns annuncia di avere la leucemia | l’abbraccio con i wrestler nel

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Etzi2891 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Etzi2891 : RT @mkp17: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - mkp17 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Nell’ultima puntata di Raw,hato di essere tornato a lottare contro lae di dover rinunciare al Titolo Univesale: l’abbraccio con le altre superstar WWE nel backstage è stato commovente Nel corso dell’ultima puntata di Raw, andata in onda nella notte di ieri,ha scioccato l’intero WWE universe con un annuncio clamoroso: il Campione Universale ha svelato di essere tornato a lottare contro la, 11 anni dopo averla sconfitta per la prima volta.ha spiegato di doversi prendere una pausa dal wrestling e dunque di dover lasciare il Titolo Universale. Rientrato nel backstage, ha trovato tanti suoi colleghi ad aspettarlo, pronti a dargli una parola di conforto e un tenero abbraccio. Da Triple H e Shawn Michaels, passando per Paul Heyman e Braun Strowman, non proprio due ‘teneroni’. ...