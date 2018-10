WWE – L’annuncio shock di Roman Reigns | “la leucemia è tornata | lascio il Titolo

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018)ha scioccato il WWE Universe nella scorsa puntata di Raw: il Campione Universale ha annunciato di dover nuovamente lottare contro la, motivo per il quale dovrà lasciare il suoLa puntata di Monday Night Raw andata in onda la scorsa notte è destinata ad essere una fra le più toccanti mai andate in scena. Nessun booking particolare, nessuna kayfabe costruita ad arte per impressionare i fan, solo un breve discorso, lungo qualche minuto, nel quale, forse per la prima volta nella sua carriera, ha messo d’accordo tutto il pubblico presente nel palazzetto, con un annuncio: “convivo con lada 11 anni, sfortunatamente è, devo rinunciare al mio Universal Championship”. Dopo un attimo di sgomento generale, nel tentativo di elaborare ciò chestesse dicendo, gran parte del pubblico ha messo da parte i soliti fischi di ...