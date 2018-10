Wrestling | Roman Reigns si ritira a causa della leucemia

HELL IN A CELL 2018 - Wrestling/ Video - risultati : irrompe Brock Lesnar - no contest tra Roman Reigns e Strowman : HELL in a CELL 2018, streaming Video e diretta tv: Reigns vs Strowman il main event. Orario e risultati live degli incontri che si terranno questa notte all'AT&T Center di San Antonio(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:04:00 GMT)