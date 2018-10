WORLD WAR Z Sul Nove il film con Brad Pitt oggi | 23 ottobre 2018

WORLD WAR 3 : la Terza Guerra Mondiale di The Farm 51 approda in Accesso Anticipato : Per chi ha amato i primi Battlefield, quelli ancora pseudo realistici ed impacciati nei movimenti, come un soldato carico di equipaggiamento dovrebbe essere, beh vi è una buona notizia, per quanto l'ultima parola spetti sempre e solo al videogiocatore, riporta Rockpapershotgun.World War 3 è uno sparatutto in prima persona che dai Battlefield si è ispirato, ma non assomiglia molto ai Battlefield di oggi, piuttosto ha preso spunto da quelli ...

God of War - Vampyr - Monster Hunter WORLD e molti altri giochi in forte sconto sullo store europeo di PlayStation : La divisione europea del PlayStation store ha in corso delle offerte piuttosto interessanti.Come segnala VG247.com, Sony propone sconti fino al 60% su titoli PlayStation 4 attraverso l'offerta "Big Games Big Discounts".I giochi in vendita includono God of War, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Ni No Kuni 2 e Dragon Ball FighterZ per nominarne alcuni.Read more…

Cambio ai vertici per Blizzard : l'executive producer di WORLD of Warcraft è il nuovo presidente : Tempo di cambiamenti in casa Blizzard e in particolare di un Cambio di ruoli ai vertici dell'iconica compagnia. Lo storico co-fondatore, Mike Morhaime, infatti non ricoprirà più il ruolo di presidente ma si "accontenterà" di un posto come consigliere strategico (strategic advisor). Il nuovo presidente appena nominato è J. Allen Brack.Per chi non lo conoscesse, Brack, ricopriva attualmente il compito di executive producer di World of Warcraft, IP ...

WORLD Beer Awards : a Londra medaglia per la birra potentina Morena Unica : Nella nota è inoltre evidenziato che 'con ben duemila birre presentate a concorso da aziende di tutto il mondo, italiane incluse, il birrificio lucano con le proprie craft in gara nelle rispettive ...

Fan di WORLD of Warcraft Classic? Con il biglietto virtuale potete giocare la demo della BlizzCon : La BlizzCon 2018 si avvicina e Blizzard ha ben pensato di organizzare una sorpresa niente male per tutti coloro che decideranno di acquistare il biglietto virtuale dell'evento. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di Blizzard.A ogni BlizzCon, cerchiamo dei modi per migliorare e rinnovare l'esperienza di gioco della nostra community in tutto il mondo. Quest'anno siamo lieti di annunciare che, per la prima volta in assoluto, i possessori del ...

WORLD of Warcraft : i Method concludono per primi il raid di Uldir a difficoltà Mitica - intervista : Da più di un mese è uscita Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft, il celebre MMORPG di Blizzard. Il massimo livello raggiungibile è adesso il 120 e tra i contenuti disponibili al livello massimo vi sono, come di consueto, nuove spedizioni e incursioni. Si va da quelle normali, salendo verso le eroiche ed arrivando al grado massimo, le mitiche. Non sono molte le gilde che in tempi brevi riescono ad uccidere tutti i Boss ...

WORLD WAR 3 : annunciata la data di uscita in Accesso Anticipato : World War 3 sta finalmente per uscire in l'Accesso Anticipato su Steam, dopo un periodo di intensi beta test.Come riporta VG247 infatti Fam 51 ha annunciata la data del lancio del suo FPS, in quale entrerà a fare parte dell'Accesso Anticipato di Steam a partire dal 19 ottobre, con l'obbiettivo di rimanervici per 12 o 15 mesi prima del lancio completo.Il gioco avrà un prezzo di 28 dollari/euro, inoltre il prezzo sarà aumentato una volta concluso ...

WORLD WAR 3 : rivelati i requisiti minimi e consigliati per PC : Sono finalmente stati resi pubblici i requisiti di sistema minimi e consigliati per World War 3. Il titolo, riporta DSOgaming, è atteso il 19 ottobre per PC in Accesso Anticipato, naturalmente su Steam.Farm 51 ha dunque pubblicato i requisiti minimi e consigliati per il gioco che, realizzato in Unreal Engine 4, avrà un impano grafico di livello.Vediamo di seguito le specifiche:Read more…

Emmy Awards 2018 - trionfo per le serie in onda su Sky Il Trono di Spade e WestWORLD : Le serie TV in onda su Sky sono protagoniste anche quest’anno degli Emmy Awards®, gli Oscar del piccolo schermo made in USA giunti alla 70ma edizione e consegnati la notte scorsa a Los Angeles. È di Sky la serie tv più premiata della serata con 9 Emmy vinti. “IL Trono DI Spade” torna infatti protagonista vincendo il premio come miglior serie drammatica. Per la ...

Nomination Emmy Awards 2018 - pronostici sui vincitori da WestWORLD a Il Trono di Spade e The Handmaid’s Tale : Le Nomination Emmy Awards 2018 sono state annunciate nel luglio scorso. La lista dei nominati ha evidenziato il predominio de Il Trono di Spade, leader con 22 candidature, seguito da Westworld con 21 e The Handmaid's Tale con 20. Saranno loro tre a contendersi il maggior numero di statuette. Ma il network HBO deve guardarsi le spalle dai contendenti del servizio streaming Netflix con Stranger Things, The Crown, Ozark e Orphan Black. Ecco ...

WORLD of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibili da oggi una nuova incursione - il Fronte di Guerra - le spedizioni mitiche con Chiavi del Potere e molto altro : Che voi siate dell'Orda o dell'Alleanza, preparatevi a una nuova sfida! A partire da oggi, numerosi nuovi contenuti saranno disponibili per World of Warcraft: Battle for Azeroth, inclusa la prima incursione dell'espansione, Uldir, la prima stagione di spedizioni mitiche con Chiavi del Potere, la stagione del PvP classificato e l'inizio del ciclo del Fronte di Guerra. nuova incursione: Uldir Uldir è ora disponibile in modalità ...

WORLD of Warcraft : Battle for Azeroth - recensione : Dalla pubblicazione di Legion sono passati ormai quasi due anni, durante i quali abbiamo potuto assistere a eventi che hanno pian piano stravolto gli equilibri di Azeroth e minato la stabilità della tregua tra Orda e Alleanza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la comparsa dell'Azerite, materiale dalle grandi potenzialità che ha iniziato a sgorgare dal pianeta dopo che il titano Sargeras ha letteralmente piantato la sua spada ...

WORLD WAR 3 si mostra in azione in quasi 50 minuti di gameplay inedito : Se le brevi sequenze di gameplay di World War 3 mostrate dagli sviluppatori durante la Gamescom 2018 non fossero bastate a soddisfare la vostra curiosità, vi farà piacere sapere che in rete sono appena spuntati alcuni video che permettono di godersi ben 50 minuti di gameplay tratti da una versione preliminare del gioco.Avendone conferma dai video, World War 3 si dimostra un FPS con solide meccaniche di gameplay, molto simili a quelle proposte da ...

Vendite record per WORLD of Warcraft : Battle for Azeroth : Quando Battle for Azeroth è stato pubblicato a livello mondiale la scorsa settimana, i campioni di tutto il mondo dell'Alleanza e dell'Orda sono stati chiamati a combattere per la loro fazione. Ovunque, questi eroi hanno risposto, e Blizzard Entertainment ha annunciato oggi che nel giorno di lancio di Battle for Azeroth, il 14 agosto, sono state vendute in tutto il mondo oltre 3,4 milioni di unità dell'ultima espansione di World of Warcraft, ...