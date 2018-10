Windows 10 on ARM | in arrivo il porting di Google Chrome

surface-phone

: Google Chrome in arrivo su Windows per ARM nel 2019 - GLI INFORMATI - - Glinformati : Google Chrome in arrivo su Windows per ARM nel 2019 - GLI INFORMATI - - arocco1992 : Google Chrome in arrivo su Windows per ARM nel 2019 Google starebbe lavorando al porting di Chrome su Windows per A… - SaluteFuturo : Tutta la tecnologia a portata di click... -

(Di martedì 23 ottobre 2018)10 on ARM si sta piano piano diffondendo grazie soprattutto all’interesse mostrato dagli OEM, fra i quali spicca Samsung che recentemente ha svelato il nuovo Galaxy Book 2. Attualmente solo le UWP (compreso quindi Microsoft Edge) vengono eseguite nativamente sui processori Snapdragon con prestazioni migliori rispetto ai classici software WIN32 che, sebbene possano essere eseguiti regolarmente, si basano su un meccanismo di emulazione che può provocare una riduzione delle performance. Al momento ancherientra nella lista dei programmi emulati ma presto la situazione potrebbe capovolgersi totalmente: Miguel Nunes, il direttore generale di Qualcomm addetto alla gestione dei prodotti e servizi, ha confermato che ildel browser targato Mountain View in versione ARM è in. Non siamo a conoscenza di tempistiche precise ed ufficiali ma, andando per ...