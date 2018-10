Volley | Miriam Sylla | ' Sesso prima del match? Le donne dicono di sì'

ItalVolley - Miriam Sylla in lacrime : 'Siamo arrivate a un passo dall'oro - ce l'abbiamo messa tutta' : La consapevolezza è quella di aver regalato gioia a un Paese, di aver riportato in alto uno sport, la pallavolo, spesso soffocata da altre discipline. "Abbiamo fatto innamorare molti italiani " ha ...

Mondiali Volley 2018 – Miriam Sylla tra lacrime e rimpianti dopo la finale contro la Serbia : "non siamo state ciniche" : L'Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Miriam Sylla commenta la sua prestazione e quella delle compagne dopo la sconfitta contro la Serbia dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l'Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, ...

Paola Egonu e Miriam Sylla/ Chi sono le stelle del Volley italiano : le 2 schiacciatrici simbolo delle azzurre : Paola Egonu e Miriam Sylla, chi sono le stelle del volley femminile italiano: simbolo di un Paese multietnico. Ultime notizie: gli angeli azzurri che hanno trascinato la Nazionale in finale(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Mondiali Volley 2018 – Miriam Sylla tra sogni e avvertimenti : “Serbia? Dobbiamo riprenderci tante cose!” : Le emozioni di Miriam Sylla dopo la vittoria dell’Italia femminile di pallavolo contro la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 Il sogno delle ragazze terribili della pallavolo italiana continua: le azzurre, trascinate da un’immensa Paola Egonu, hanno staccato il pass per la finale dei Mondiali 2018, battendo al tie-break la Cina nella semifinale di questa mattina. AFP/LaPresse Un risultato favoloso e storico per ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante - Anna Danesi prima nei muri : l’Italia vola : Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Azerbaijan 3-0 : Miriam Sylla straripante - Egonu si risparmia : L’Italia ha conquistato la sesta vittoria ai Mondiali 2018 di Volley femminile, spazzando via l’Azerbaijan con un secco 3-0. Le azzurre sono sempre più vicine alla Final Six. Pagelle Italia-Azerbaijan 3-0 Miriamo Sylla, 8: il Mondiale della consacrazione. Era arrivata in Giappone come una buona giocatrice, incisiva in attacco, ma con lacune importanti in ricezione. Nel corso della rassegna iridata ha compiuto un salto di qualità ...