Volkswagen Bora - La nuova generazione debutta in Cina

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dopo aver svelato i primi dettagli delladella, laha lanciato sul mercato cinese la berlina media proponendola in sette varianti con prezzi a partire da 112.800 Yuan, equivalenti a 14.162 euro. Prodotta dalla joint venture del costruttore tedesco con la cinese Faw, latre volumi manda definitivamente in pensione il precedente telaio PQ35 (lo stesso della quarta serie della Golf): ora la piattaforma è la modulare Mqb e le tecnologie sono in linea con quelle degli ultimi modelli presentati in Europa, dall'infotainment connesso da 8" compatibile con Apple CarPlay, alla frenata autonoma in caso di emergenza. Fino a 150 CV. Lunga 4,66 metri, laè stata sviluppata appositamente per il mercato Cinese e non dovrebbe arrivare in Europa dove le berline stanno lasciando sempre più spazio alle Suv. Il suo bagagliaio, secondo le misurazioni ...