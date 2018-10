Vodafone Smart N9 ed N9 Lite in offerta a partire da 99 | 99 euro fino al 31 ottobre

Smartphone - la pagella agli operatori : Vodafone vince sul 4G - Tim sul 3G. Iliad si difende bene : Vodafone è il più veloce e ha una copertura migliore su rete 4G, Tim fa meglio sul 3G; Iliad, nuovo arrivato, si difende bene, nonostante soffra ancora il problema dell'eccessiva latenza, ritardo nel ...

Wind Smart 40 - offerta imperdibile per sfidare TIM - Vodafone e Iliad Costi e dettagli : Wind Smart 40, l'offerta da urlo contro TIM, Vodafone e Iliad Wind Smart 40, offerta imperdibile per sfidare TIM, Vodafone e Iliad Costi e dettagli La battaglia tra operatori di telefonia mobile in ...

Wind Smart Special 8 per chi passa da Vodafone - TIM e Iliad : i dettagli : Da domani Wind lancia la nuova Smart Special 8 dedicata a tutti i clienti Vodafone, TIM e Iliad che vogliono passare all’operatore arancione con portabilità del numero: i dettagli.Continua la guerra tra gli operatori telefonici per cercare di riconquistare vecchi clienti o nuovi clienti che hanno deciso di scegliere la concorrenza.Oggi vi segnaliamo che a partire da domani 28 settembre 2018 sarà attivabile la nuova offerta tariffaria Wind ...

A cascata su smartphone Samsung - Huawei e Xiaomi aggiornamenti Vodafone a fine settembre : Dopo una lunghissima sosta, abbiamo ricevuto proprio in questi giorni un segnale da Vodafone per quanto riguarda la distribuzione di nuovi aggiornamenti software di fine settembre dedicati ai modelli brandizzati, soprattutto per coloro che hanno deciso di puntare su modelli commercializzati da Samsung, Huawei e Xiaomi. Quali modelli hanno riscontrato un segno di vita di recente e quando è previsto il rollout, lì dove ancora non è avvenuto? ...

Vodafone aggiorna il listino per acquistare smartphone e propone alcune buone offerte : Scopriamo come acquistare alcuni smartphone Huawei con Vodafone, che propone anche l'offerta Giga In&Out con attivazione e primo mese gratis. L'articolo Vodafone aggiorna il listino per acquistare smartphone e propone alcune buone offerte proviene da TuttoAndroid.

Apple Watch 4 - connessione 4G in Italia con offerta Vodafone : costo e come funziona - Smartwatch già introvabile? : Apple Watch 4, anche in Italia è disponibile la connessione 4G Foto Usa Today Apple Watch 4, connessione 4G in Italia con offerta Vodafone: costo e come funziona - SmartWatch già introvabile? Da ...

Vodafone Smart C9 è un Android Go da 40 euro - in vendita per adesso solo in Australia : Va via via diffondendosi la versione di Android, denominata Go, progettata per far girare prodotti che stanno addirittura sotto il gigabyte di RAM L'articolo Vodafone Smart C9 è un Android Go da 40 euro, in vendita per adesso solo in Australia proviene da TuttoAndroid.

Completiamo il listino smartphone di Vodafone di settembre con le “taglie” più importanti M - L e XL : Completiamo la panoramica sul listino smartphone di Vodafone aggiornato a settembre 2018 con le "taglie" più grandi L'articolo Completiamo il listino smartphone di Vodafone di settembre con le “taglie” più importanti M, L e XL proviene da TuttoAndroid.

Vodafone pubblica il listino di settembre degli smartphone di taglia S acquistabili a rate : Oggi ci concentriamo sulle offerte inerenti la taglia Small per il mese di settembre in cui rientrano smartphone di fascia medio bassa L'articolo Vodafone pubblica il listino di settembre degli smartphone di taglia S acquistabili a rate proviene da TuttoAndroid.

Vodafone aggiorna il listino degli smartphone di fascia XS acquistabili a rate : Dal 14 settembre Vodafone ha aggiornato il listino degli smartphone entry level acquistabili a rate in accoppiate alle sue promozioni. Il listino degli smartphone acquistabili […] L'articolo Vodafone aggiorna il listino degli smartphone di fascia XS acquistabili a rate proviene da TuttoAndroid.

Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese : Wind sfida Vodafone con Smart Special 8, proponendo l'offerta anche a coloro che non sono mai stati in Wind: minuti illimitati e 30 GB di Internet 4G a 8 euro al mese basteranno per convincere gli utenti? L'articolo Wind sfida Vodafone con l’offerta Smart Special 8 a 8 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone sconta Smart N9 e N9 Lite e propone Total Giga 30 a 13 euro al mese : Vodafone offre Total Giga 30 a 13 euro al mese fino al 16 settembre, e sconta Smart N9 e N9 Lite per tutto il mese di settembre. L'articolo Vodafone sconta Smart N9 e N9 Lite e propone Total Giga 30 a 13 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind fa guerra a Vodafone per proporre la sua Smart Special 8 : Ormai, pur di accaparrarsi qualche cliente, gli operatori provano tutti i tipi di campagna marketing. L’ultima arriva da Wind che, cercando di sfruttare il malcontento degli utenti Vodafone (notoriamente i più soggetti a rimodulazioni), lancia la sua Smart Special 8. Alcuni utenti Vodafone, infatti, hanno ricevuto un SMS da Wind che recitava: Stanco dei rincari? Passa a Wind! Solo per te 30 GIGA e minuti ILLIMITATI a 8 euro al mese. Per ...

Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 : Gli SMS sono partiti alla volta di un pubblico ben preciso, ossia in direzione degli ex clienti Wind che sono passati in Vodafone L'articolo Wind fa leva sul “risentimento” dei rimodulati da Vodafone proponendo la Smart Special 8 proviene da TuttoAndroid.