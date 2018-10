Migranti a Claviere - Viminale denuncia : «La Francia respinge anche dei minori» : È successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura

Claviere - Viminale : “Francia ha tentato di rimandare in Italia anche minorenni”. Verifiche in corso : L’episodio è avvenuto il 18 ottobre scorso attorno alle 22.30. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, in quell’occasione la Francia avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni. Ma le autorità Italiane hanno bloccato la procedura. La vicenda è emersa durante la visita degli esperti inviati dal ministero a Claviere: sono ora in corso una serie di Verifiche, spiegano dal ministero dell’Interno. Il sospetto ...

Il Viminale accusa la Francia : avrebbe tentato anche il respingimento di alcuni minori : La Francia avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni. È quanto si apprende da fonti del Viminale, secondo le quali sono in corso una serie di verifiche su un episodio avvenuto il 18 ottobre scorso attorno alle 22.30. In quell'occasione, emersa nel corso della visita degli esperti inviati dal ministero a Claviere, le autorità italiane hanno bloccato la procedura.Il sospetto del governo italiano, sempre secondo le ...

Il Viminale : «La Francia respinge in Italia anche migranti minori» Video : Fonti del Viminale citano un episodio della serata del 18 ottobre quando sono intervenute le autorità Italiane per bloccare la procedura a Claviere

Viminale : «La Francia tenta di respingere anche i minori a Claviere» : Ancora alta tensione fra Italia e Francia sui migranti. Parigi avrebbe tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni, riferiscono fonti del Viminale secondo le quali sono in corso una...

Claviere : il Viminale vuole andare fino in fondo sugli sconfinamenti della Francia : Nelle prossime ore arriveranno ore anche i funzionari della direzione centrale del'immigrazione e della polizia di frontiera. Già inviate le pattuglie per presidiare il confine -

Migranti - la mossa del Viminale Polizia al confine con la Francia : ancora braccio di ferro tra Italia e Francia sulla questione dei Migranti lasciati alla frontiera, nella zona di Claviere, da gendarmi d'oltralpe. Sulla vicenda è intervenuto ieri anche il presidente ...

Migranti - Claviere : nuovo scontro Italia-Francia. Il Viminale invia la polizia al confine : 'I francesi ci hanno scritto solo dopo averli lasciati nel nostro Paese' afferma il ministro dell'Interno che annuncia l'invio da oggi della polizia italiana a presidiare il confine. 'E' una procedura ...

MIGRANTI SCARICATI IN ITALIA DALLA FRANCIA DI MACRON/ Viminale : "Rimpatrio non era autorizzato" : Scontro ITALIA-FRANCIA a Claviere: Salvini, "MACRON scarica i MIGRANTI al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Claviére - il Viminale : 'Migranti portati in Italia da un furgone della gendarmeria'. Salvini : 'Francia chiarisca' : Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato venerdì dalla polizia Italiana a Clavière , Torino, , mentre faceva scendere un paio di uomini - presumibilmente migranti di origine africana - ...

«Migranti scaricati in Italia da un furgone della Gendarmerie» : il Viminale accusa la Francia. C'è un video : «Migranti scaricati in Italia dalla Gendarmerie francese». È l'accusa lanciata dal Viminale a Parigi. Agenti della Digos hanno filmato un furgone che venerdì...

«Migranti scaricati in Italia da un furgone della Gendarmerie» : il Viminale accusa la Francia. C'è un video : «Migranti scaricati in Italia dalla Gendarmerie francese». È l'accusa lanciata dal Viminale a Parigi. Agenti della Digos hanno filmato un furgone che venerdì...