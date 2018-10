Vika Azarenka attacca | “quest’anno tante cose belle nel tennis WTA | poi la finale US Open

US Open – Sloane Stephens stende Vika Azarenka : la campionessa in carica vola agli ottavi : Sloane Stephens stacca il pass per gli ottavi di finale degli US Open: la tennista americana, campionessa in carica supera Azarenka in 2 set Nonostante sia la campionessa in carica, Sloane Stephens resta sempre un po’ ‘fuori’ da ogni discorso relativo alla possibilità di back to back negli US Open. Eppure l’americana sembra in grande forma. La tennista numero 3 al mondo, la più alta per posizione in classifica viste le eliminazioni di ...