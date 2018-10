Victoria Beckham in lacrime dopo alcune dichiarazioni del marito

David Beckham esagera con le parole su Victoria : Potrebbe esserci aria di crisi in casa Beckham. David ha fatto piangere la sua Victoria con alcune dichiarazioni sul loro matrimonio. In vent’anni non si sono mai separati, ma non è tutto oro quello che luccica. Il campione durante la trasmissione “The Sunday Project” in onda su una tv australiana ha ammesso: «Il mio matrimonio con Victoria è complicato. E lo è diventato un po’ di più nell’ultimo periodo». Le sue parole stanno ...

L'instancabile Victoria Beckham si prende qualche giorno di riposo

David Beckham e Victoria : cronaca di una crisi annunciata - : Condividi quest'articolo! David Beckham e Victoria sull'orlo di una crisi? Non è poi così scontato. Come dicevo qui i matrimoni dei vip non sono passeggiate, non sempre, e non sono sempre rose e fiori.

David Beckham : 'Il matrimonio con Victoria? Un duro lavoro' : Nel 1999, anno del loro matrimonio, lei era per tutti Posh Spice, sempre seria e vestita di nero, la 'musona' un po' snob e modaiola della girl band più famosa del mondo, lui invece era Becks, ...

I segreti beauty da rubare a Victoria Beckham : L'ex Spice Girl ha celebrato i suoi primi dieci anni nella moda proprio il 16 di settembre nella sua Londra, durante la London Fashion Week, ma sembra che il tempo per lei si sia fermato.

Victoria Beckham - il marito David cacciato dai suoi show : Victoria Beckham ha festeggiato in questi giorni 10 anni di carriera da stilista. Ma è emerso un dettaglio relativo alle sue prime sfilate che ha destato grande curiosità. Il marito David Beckham è ...

Victoria Beckham : «Non si sogna mai troppo in grande» : È diventata famosa con le Spice Girls, si è reinventata stilista centrando in pieno l'obiettivo, anche se dieci anni fa nessuno avrebbe scommesso su di lei, e si è realizzata in famiglia, quattro figli e un marito, David, che in tante le invidiano: a Victoria Beckham non manca davvero nulla per essere felice, ma la fama per lei non è mai stata

Victoria Beckham - il suo chatbot dice che divorziare da David la farebbe felice : Alcune settimane fa Victoria e David Beckham avevano

Victoria Beckham bacia la famiglia prima della sfilata : Nel video pubblicato da suo marito David, l'ex Spice Girl saluta figli e compagno prima della fashion week a Londra