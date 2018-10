Velisti scomparsi in Portogallo | procura di Roma apre indagine La moglie | “Fonte dice

ilfattoquotidiano

: Velisti scomparsi - Svolta nel caso #Bright: sarebbe stato affondato da una nave che è scappata - Sarita_Libre : Velisti scomparsi - Svolta nel caso #Bright: sarebbe stato affondato da una nave che è scappata - TgrRai : RT @TgrVeneto: La denuncia della moglie del velista scomparso. Il servizio di Marco Bertolini - TgrVeneto : La denuncia della moglie del velista scomparso. Il servizio di Marco Bertolini -

(Di martedì 23 ottobre 2018) “Sono morti, il Bright è stato speronato da una nave cargo”. Ladi Aldo Revello ha ricevuto il messaggio via Facebook un mese fa. Ha pensato a un mitomane, ma le informazioni sono continuate. “Dettagli troppo precisi per pensare non siano veri”. E così ha raccolto il materiale e lo ha presentato alladi, che ora ha aperto un fascicolo sul caso dei duespezzini, Aldo Revello e Antonio Voinea, dispersi il 2 maggio scorso al largo del. Il contatto ha scritto in inglese e ha fornito molti dettagli sul presunto speronamento dei due, il cui segnale li posizionava a 330 miglia nautiche a est di Sao Miguel, nell’arcipelago delle Azzorre. “Un mese fa questo contatto – ha spiegato Cilano – Abbiamo pensato a un mitomane o a un tentativo di chiedere soldi. Non è andata così. Da un mese questa fonte mi scrive e ci ...