Vela – Rolex Middle Sea Race | Maserati Multi 70 e Soldini chiudono la regata al primo

sportfair

: 39a Rolex Middle Sea Race: primi Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 - Veladuepuntozer : 39a Rolex Middle Sea Race: primi Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 - Tino44588447 : RT @RepubblicaTv: Vela, Soldini vince la 39esima Rolex Middle Sea Race: l'arrivo a Malta - carmen_distaso : RT @RepubblicaTv: Vela, Soldini vince la 39esima Rolex Middle Sea Race: l'arrivo a Malta -

(Di martedì 23 ottobre 2018) L’equipaggio italiano taglia il traguardo in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Prossimo appuntamento per70 a Novembre con la RORC TransatlanticAlle ore 22.54 58” locali (20.54 UTC) di lunedì 22 ottobre 201870 ha tagliato peril traguardo della 39aSea, percorrendo le 606 miglia della storicamaltese in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Segue il suo diretto rivale PowerPlay, che arriva in 2 giorni, 13 ore, 36 minuti e 48 secondi. Giovanni70 sono partiti dal Grand Harbour di Malta sabato 20 ottobre alle 11.00 locali (09.00 UTC) con un vento di 15 nodi da Nord-Est, prendendo subito rotta verso la Sicilia. Dopo aver passato Capo Passero, durante la sfida con PowerPlay a suon di virate,70 ha dovuto far fronte a un’avaria del cilindro della scotta della randa, ...