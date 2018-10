USA | bomba nella cassetta della posta di George Soros

Scoppia la bomba in Serie A - accUSA di frode sportiva : un club rischia grosso - pesanti sanzioni in arrivo [NOME e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, nella serata di ieri è andata in scena la gara di Nations League tra Polonia ed Italia, importante successo della squadra di Roberto Mancini grazie ad una rete di Biraghi ed adesso gli Azzurri avranno la possibilità di sorpassare il Portogallo nel prossimo scontro diretto. Ma nelle ultime ore caos in Serie A, sono arrivate pesanti accuse nei confronti di un club ...

Bomba carta esplode nella sede Lega ad Ala - in Trentino. Salvini accUSA gli anarchici : Un boato a mandare in frantumi i vetri della sede della Lega ad Ala, in Trentino, ha preceduto di qualche ora la visita del leader del partito, Matteo Salvini . Una Bomba carta è stata fatta esplodere ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Una bomba a orologeria - l’accUSA di Gribaudo al Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 12 ottobre. QUOTA 100, arrivano le parole di Gribaudo e Ambrogioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 05:39:00 GMT)

Violenti temporali in Sicilia : bomba d'acqua a SiracUSA : Violenti temporali sono in corso in buona parte della Sicilia. Bombe d'acqua a Siracusa, Trecastagni, Piazza Armerina, Calatafimi, Caltabellotta.

Cairo - uomo lancia bomba contro l'ambasciata USA : L'hanno arrestato dopo che aveva lanciato una bomba contro l'ambasciata degli Stati Uniti al Cairo. La notizia è lanciata da alcuni media arabi, tra cui Al Jazeera. l'ambasciata ha confermato l'...

Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione caUSAta da un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : A Mogadiscio, la capitale della Somalia, c’è stata una grossa esplosione causata da un’autobomba: l’obiettivo dell’attacco era un ufficio governativo nel quartiere di Howlwadag e l’esplosione ha provocato il crollo di una scuola e del tetto di una moschea. Secondo le The post Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

CNN : USA hanno pronta la lista degli obiettivi da bombardare in Siria - : I rappresentanti dell'intelligence militare statunitense hanno preparato una lista preliminare delle strutture Siriane che potrebbero essere colpite da un eventuale bombardamento aereo se il ...

"La contraerea siriana è in grado di rispondere ai bombardamenti di USA e alleati" - : La prossima messinscena con un attacco chimico orchestrato dai ribelli in Siria potrebbe indurre la coalizione occidentale a bombardare le forze filo-Assad; la contraerea siriana ora è pronta a ...

Bomba d'acqua mette in ginocchio Borgo Ferrovia : strada chiUSA dai Vigili : È stata riaperta da poco alla viabilità la strada che da via Francesco Tedesco porta fino alla Ferrovia e viceversa. Nonostante il manto stradale fosse stato recentemente oggetto di interventi di ...

Yemen - la bomba che ha fatto strage di bimbi è made in USA : La bomba che lo scorso 9 agosto ha straziato 51 Yemeniti tra cui 40 bambini è made in Usa. A rivelarlo è la Cnn che cita esperti di munizioni. Secondo l"emittente televisiva, infatti, l"ordigno che ha seminato morte e terrore nella provincia di Saada era un Mk 82 a guida laser venduto all"Arabia Saudita dalla Lockeed Martin, una delle principali società militari statunitensi. Una bomba di precisione da 227 chili che si è abbattuta con tutta la ...

USA - PENTAGONO : "BOMBARDIERI CINA POSSONO TRASPORTARE ARMI NUCLEARI"/ Ultime notizie : "Possono colpirci" : Usa, PENTAGONO: bombardieri CINA trasportano ARMI nucleari. L'allarme nel report annuale: il Dragone può colpire l'America e i suoi alleati. I preoccupanti piani di espansione di Pechino.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:25:00 GMT)

Yemen : attacco a scuolabus; bomba venduta da USA - media : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Yemen. Fabbricata in USA bomba del 9/8 : 05.15 E' stata Fabbricata negli Usa la bomba che il 9/8 ha colpito in Yemen uno scuolabus con a bordo decide di bambini Secondo alcuni esperti sentiti dalla Cnn l'ordigno faceva parte di una fornitura del Dipartimento di Stato Usa all'Arabia Saudita. L'ordigno, a guida laser, era stato realizzata dalla Lockheed Martin. La vendita di questo tipo di armi 'teccnologiche' era stata bandita dall'ex presidente Obama, per possibile violazione dei ...