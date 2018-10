UNIVERSITÀ PISA | ESPLOSIONE NELLA FACOLTÀ DI CHIMICA Ultime notizie | feriti 3 studenti

Pisa - esplosione al Dipartimento di Chimica in UNIVERSITÀ/ Ultime notizie - studenti ustionati e feriti : Università Pisa, esplosione al Dipartimento di Chimica: Ultime notizie, studenti feriti e ustionati. Evacuata facoltà, scoppio originato in laboratorio. Il rettore, "sicurezza non è massima"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:10:00 GMT)

Pisa. Esplosione nel laboratorio di Chimica dell’UNIVERSITÀ : feriti e danni : Martedì mattina Esplosione in un’aula del dipartimento di Chimica all’Università di Pisa. La deflagrazione è stata innescata da una reazione

Pisa : esplosione in laboratorio di chimica dell’UNIVERSITÀ : esplosione questa mattina in un laboratorio del dipartimento di chimica dell’Università di Pisa, al secondo piano dell’edificio, in via Moruzzi: sarebbero 3 le persone coinvolte, nessuno è in pericolo di vita. E’ stato applicato il piano di emergenza con l’evacuazione temporanea del presidio universitario. Sul posto i vigili del fuoco: è intervenuta anche la squadra Nbcr per rimuovere alcuni contenitori all’interno ...

Pisa - esplosione in un laboratorio all’UNIVERSITÀ : ustionato un uomo - locali evacuati : L’esplosione, dovuta probabilmente a una reazione chimica, è avvenuta all’interno di un laboratorio del dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa. Per precauzione i locali universitari sono stati evacuati e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati in interventi di questo tipo.Continua a leggere

Biologia marina - biosicurezza - qualità degli alimenti : nasce in Cina una scuola di eccellenza congiunta UNIVERSITÀ di Pisa e Zhejiang Ocean University : È la prima scuola di eccellenza tra una Università italiana e una Università cinese ufficialmente approvata dal Ministero dell’Educazione Cinese e ogni anno anno darà la possibilità a 30 studenti – cinesi e italiani – di partecipare ai rispettivi percorsi congiunti. È la Pisa Marine Graduate School, nata da un accordo tra l’Università di Pisa e la Zhejiang Ocean University e offre una formazione accademica congiunta nei corsi di laurea ...

Leggi razziali : l’UNIVERSITÀ di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani : Nell’ambito del ciclo di iniziative “Italia, anno 5779” per San Rossore 1938, il 4 ottobre l’Università di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani con incontri e film a ingresso gratuito. Si comincia alle 16 al Monastero delle Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16) con una conversazione fra il professore Fabrizio Franceschini dell’Ateneo Pisano e la figlia dello scrittore, Paola Bassani Patch, a ...

UNIVERSITÀ - Pisa e Bologna tra le eccellenze mondiali : Le migliori Università del mondo rimangono quelle britanniche, con Oxford e Cambridge sui primi due gradini del podio . Al terzo posto si piazza Stanford, al quarto il MIT di Boston . Gli Stati Uniti ...

UNIVERSITÀ - Pisa e Bologna tra le eccellenze mondiali : Sono ben 43 gli atenei italiani che rientrano nella classifica stilata dal Times sulle migliori Università del pianeta , tre in più rispetto all'anno precedente. Il nostro Paese piazza tre atenei ...

Leggi razziali - a Pisa le UNIVERSITÀ chiedono scusa 80 anni dopo le espulsioni di prof e studenti : “Mai più obbedire” : “È troppo facile chiedere scusa” ha esordito il rettore dell’università di Pisa Paolo Mancarella. E’ stato suo il discorso a nome dell’intero accademico per chiedere scusa, a distanza di 80 anni, per l’espulsione di migliaia di ebrei (studenti e insegnanti) dagli atenei di tutto il Paese, per volere e per decreto del governo fascista di Benito Mussolini. “Noi oggi non dobbiamo obbedire mai più – ha ...

Pisa - le scuse dell'UNIVERSITÀ a 80 anni dalle leggi razziali : 'Dobbiamo avere la forza di non obbedire mai più' : La cerimonia nel cortile del Palazzo della Sapienza: presenti i rettori di tutti gli atenei. Noemi Di Segni, presidentessa delle Comunità ebraiche italiane: "Guardare al futuro attivando corsi e studi"