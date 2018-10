Una Vita Anticipazioni Spagnole | Koval | padre di Ursula | la fa rinchiudere in manicomio

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la morte di Cayetana è un finale aperto : Al termine di questa settimana vedremo anche in Italia le prime immagini della tragica fine di Cayetana Sotelo Ruz. In realtà si tratterà di un finale aperto , scopriamo perché...

"Sono un uomo normale" - Benetton e Una Vita lontana dai riflettori : Morto in casa all'età di 77 anni, la scomparsa del fratello e la tragedia del Ponte Morandi hanno lasciato il segno in una salute già minata

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018 : Cayetana dà a Teresa la confessione firmata, poi finge di chiederle perdono e, mentre la abbraccia, la accoltella alla schiena. Qualcuno bussa alla porta e Cayetana si affretta a nascondere la donna in una stanza, dandola per morta. L’ospite inatteso è Jaime, che le rivela di essere suo padre, le consegna una busta da parte di Ursula e le promette ...

Non è più Una semplice suggestione - secondo la Caltech la vita su Marte è possibile : Tra il cinico raziocinio di Dana Scully e la fede incrollabile di Fox Mulder: come in X-files, celebre telefilm degli anni '90, anche il mondo reale è diviso, da sempre, tra chi crede di non essere solo nell'universo e chi aspetta prove scientifiche inconfutabili per poter prendere in considerazione la presenza di altre forme di vita. Con il progressivo ed inevitabile avanzamento tecnologico e grazie all'attenzione crescente e all'impareggiabile ...