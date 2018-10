Un polo del lusso per la moda italiana

Professore del polo tecnologico Manetti Porciatti porta la robotica a Tu si' que vales : Ben vengano dunque situazioni diverse, come quella vissuta del professor Benedettelli, per il valore aggiunto che conferiscono a tutto il polo tecnologico Manetti Porciatti.' Per la cronaca il ...

Tramvia. Miriam Amato - Potere al Popolo - : "Giorgetti si lusinga mentre i disagi di questi anni vengono del tutto ignorati" : Nonostante la cronaca quotidiana riporta puntualmente di incidenti, traffico con tramvia e auto bloccate, denunce di chi si sente murata in casa, il rumore che crea un forte inquinamento acustico, ...

La manovra del popolo? Giusta - a patto che si cresca. E non è il nostro caso. L'analisi di Polillo : In estrema sintesi, l'accento è rivolto soprattutto sulla forza dell'economia reale. Sulla capacità di un sistema economico di produrre ricchezza, nonostante le gravi condizioni in cui versa una ...

Conte da avvocato del popolo ad avvocato del governo : "Non siamo una banda di scalmanati" : Dopo la prova della piazza dove il premier Conte si è inebriato della folla che lo chiamava "Giuseppe, Giuseppe" e lui ha risposto dicendo che "il popolo è il maggiore sostegno del governo", oggi "l'avvocato" di questo popolo si è trasformato nello scudo del governo contro le frecciate che arrivano da tutte le parti dell'Europa e dai mercati. Nell'incontro con i giornalisti stranieri alla stampa estera, il primo dall'inizio ...

Partono le attività sportive alla Casa del Popolo : Per iniziativa della UISP e in collaborazione con le associazioni locali e diversi volontari che supportano l'iniziativa, con la fine del emse Partono le attività sportive alla Casa del Popolo di ...

"Donne e lavori" - la storia e i diritti delle lavoratrici in mostra alla Casa del popolo di Grassina : L'indomani, giovedì 25 ottobre, alle 21.15 è in programma la proiezione di 'La donna che lavora, operaie in fabbriche', documentario sul mondo del lavoro al femminile nelle fabbriche di fine anni '50.

Milano - il Popolo della famiglia di Adinolfi contro il metrò arcobaleno : contestato il picchetto - interviene la polizia : Assente il politico, i contestatori erano una decina. La protesta contro la decisione del Comune e Atm di lasciare nella stazione di Porta Venezia i colori del movimento Lgbt. Il Pd: "Misera provocazione"

La manovra del popolo sbarca al Circo Massimo : La "manovra del popolo" sbarca a Italia 5 Stelle . Ad attivisti e simpatizzanti arrivati in queste ore al Circo Massimo per la manifestazione pentastellata, i parlamentari M5S stanno distribuendo ...

[L'analisi] Interessi alle stelle e banche più povere. Ecco perché la "manovra del popolo" rischia di colare a picco : ...2 per cento, il più basso degli ultimi 40 anni e la Spagna continui a sfoggiare un invidiabile ritmo di crescita dell'economia. Il rischio del contagio, nelle stesse settimane in cui la Bce archivia ...

polonia - Corte di giustizia Ue chiede stop a riforma della giustizia : Con particolare velocità, la Corte europea di giustizia in Lussemburgo ha deciso di chiedere la sospensione immediata della controversa riforma della Corte suprema in Polonia. Tra le altre cose, il ...

polonia - la Corte di giustizia accoglie il ricorso Ue : “Sospendere l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici” : “Sospendere immediatamente l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici”. L’ordine diretto a Varsavia arriva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare proveniente dalla Commissione. Il 3 aprile scorso è entrata in vigore in Polonia la legge che abbassa da 70 a 65 anni l’età di pensionamento dei magistrati, permettendo così al premier ...

La polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema - ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea : Ma non è detto che il governo polacco decida di obbedire The post La Polonia deve sospendere la legge che modifica la Corte Suprema, ha detto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Smart-City - Amato - Pd - "Zes : opportunità per un nuovo polo tecnologico della Regione" - : "L'istituzione delle Zone Economiche Speciali offrirà l'opportunità per misure mirate di politica economica, con programmi d'investimenti pubblico-privati in infrastrutture Smart City che avranno come obiettivo la realizzazione di un nuovo polo tecnologico della Regione Campania". Così la ...

Roma - svelata la Madonna con il Bambino della chiesa di Santa Maria del Popolo : Una delle più antiche e venerate immagini sacre della città di Roma, la Madonna con il Bambino della chiesa di Santa Maria del Popolo, torna a splendere dopo oltre 700 anni e rimarrà visibile nella Sala della Biblioteca fino al 18 novembre. Dopo l’ultimo restauro, che ha portato alla luce parti di firma che si è potuta riconoscere come quella di Filippo Rusuti, che la firmò entro il 1297.Continua a leggere