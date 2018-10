Un donatore per Alessandro Maria I genitori di un bimbo di 19 mesi con la malattia rara

huffingtonpost

(Di martedì 23 ottobre 2018) "C'è stato un momento in cui sembrava non avesse neanche una vena libera, aveva flebo dappertutto.è un bambino buono, tranquillo. Mai una lacrima, nonostante tutto quello che sta passando. È lui che ci dà la forza. Pensavo di essere forte, ma lui mi supera". Paolo Montresor si sforza di non piangere. Raggiunto da HuffPost a Londra, dove vive con sua moglie Cristiana e loro bambino,, ripete: "Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo". "L'obiettivo" è trovare, al più presto, unper il figlio,, quasi diciannovee una diagnosi che non lascia speranze di vita senza trapianto di midollo osseo in tempi rapidi: linfoistiocitosi emofagocitica,genetica rarissima, in medicina nota come "HLH". "Colpisce lo 0.002 per cento dei bambini - spiega Paolo - e ha un tasso di ...