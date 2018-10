Umberto Smaila | “Sono salviniano Ue? Fancazzisti Grillini? Incoerenti Prima erano con

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) “Sono, mi piace Salvini.ero berlusconiano, però poi Berlusconi si è appoggiato a Tajani e, mancando il suo storico carisma, Salvini ha preso in mano lo scettro della popolarità.? Sonostavano con Dario Fo, che era il prototipo del maoista, ora con Salvini, che è l’antitesi di Fo. Fico e Di Battista, ad esempio, sono veterocomunisti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dall’attoreche si definisce stupito per un suo post pubblicato su Facebook contro Moody’s: “Sono rimasto un po’ così per tutto questo polverone. Ma, come diceva Oscar Wilde, basta che se ne parli. Sono un po’ scocciato dal politically correct. Fregarcene dell’Europa? Io dico di sì, perché abbiamo avuto un esempio lampante quando il governo Berlusconi è stato buttato giù dallo ...