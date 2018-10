UeD gossip | Nilufar in lacrime per colpa di Gianni | il pubblico non le crede

UeD gossip - Rocco chiude con Gemma : il cavaliere insospettisce il pubblico : Uomini e Donne gossip: dopo il bacio passionale Rocco chiude con Gemma, ma il pubblico lo accusa Nel corso della nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne abbiamo visto Rocco e Gemma entrare nuovamente in crisi. Inizialmente viene mostrata una loro esterna, in cui scatta più di un bacio passionale. Tina Cipollari commenta […] L'articolo UeD gossip, Rocco chiude con Gemma: il cavaliere insospettisce il pubblico proviene da gossip e Tv.

UeD gossip - Lorenzo Riccardi e Giulia caos : i due sono d’accordo? : Uomini e Donne gossip: Lorenzo Riccardi per Giulia Cavaglia finisce nel mirino del pubblico A Uomini e Donne sicuramente la corteggiatrice che ha più colpito Lorenzo Riccardi è Giulia Cavaglia. L’ha conosciuta su Witty e da allora appare visibilmente imbarazzato di fronte a lei. Ma vi anticipiamo che tra i due ne accadranno delle belle. […] L'articolo UeD gossip, Lorenzo Riccardi e Giulia caos: i due sono d’accordo? proviene da ...

UeD gossip - Nicola in studio : il pubblico sostiene Luigi - Maria lo rimprovera : Uomini e Donne gossip, Nicola Panico arriva in studio: le reazioni di Luigi e Lorenzo Nicola Panico si presenta nel corso della puntata di Uomini e Donne per chiedere scusa a Maria De Filippi, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. La reazione dei due nuovi tronisti piace al pubblico, che non può fare a meno di […] L'articolo UeD gossip, Nicola in studio: il pubblico sostiene Luigi, Maria lo rimprovera proviene da gossip e Tv.

UeD gossip - Teresa e Mara saranno rivali? Il gesto della Langella : Uomini e Donne gossip: Teresa Langella e Mara Fasone diventeranno rivali? La prima fa un gesto importante Teresa Langella e Mara Fasone sono le nuove troniste di Uomini e Donne. La nuova edizione del Trono Classico ha accolto due donne molto diverse fisicamente, ma entrambe sono alla ricerca del vero amore. Tutte e due hanno […] L'articolo UeD gossip, Teresa e Mara saranno rivali? Il gesto della Langella proviene da gossip e Tv.