Udinese | Pradé | “Continueremo a supportare Velazquez | professionista esemplare”

calcioweb.eu

: #Udinese, Pradé: '#Velazquez è un gran lavoratore: non si tocca' - - stop_and_goal : #Udinese, Pradé: '#Velazquez è un gran lavoratore: non si tocca' - - ItaSportPress : Udinese, Pradè: 'Velazquez professionista esemplare, lo difenderò fino alla morte' - - UdineseAddict : Pradè difende Velazquez: 'Abbiamo fiducia nel nostro allenatore. Questa squadra ha enormi potenzialità ma serve anc -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dopo l’inizio convincente, le quattro sconfitte consecutive dell’hanno portato una ventata di critiche al tecnico. Lo spagnolo è nel mirino per qualche esperimento di troppo sul piano tattico, come l’inedita difesa a tre proposta contro il Napoli sabato. La trasferta a Genova contro la formazione di Juric sarà il primo banco di prova per il giovane allenatore, che ha comunque tutta la stima del ds: “Proteggere fino alla morte il nostro allenatore è un dovere.è stata una nostra scelta, in estate abbiamo puntato fortemente su di lui per aprire un nuovo progetto e non è in discussione. Abbiamo stima della sua persona e del suo essere allenatore. È un grande lavoratore, arriva la mattina alle 8 e va via alle 11 di sera. Vogliamo ripagare questa dedizione al lavoro, questo senso di appartenenza al club con la fiducia. Il fatto ...