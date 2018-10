Tumori | USA | ridotto da 289 a 78 milioni in risarcimento da Monsanto per cancro

Tumori - cervello tricolore in Usa : costretto a dire no ai pazienti italiani : Da quando il team l’ha identificata come causa del 3% dei casi di glioblastoma, il più aggressivo e letale dei Tumori al cervello , la fusione di Fgfr3 e Tacc3 ha assunto le sembianze di un ‘jolly’: presente nelle stesse percentuali anche in altre neoplasie umane, può diventare il ‘tallone d’Achille’ da attaccare. Su questa base sono partiti diversi studi, ‘basket trial’ che includono pazienti con ...

Tumori : gli USA estendono l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice fino a 45 anni : Dopo l’Australia, sulla buona strada per eliminare il cancro alla cervice nei prossimi 20 anni, le autorità statunitensi hanno esteso l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice agli adulti. Il vaccino in precedenza era solo per preadolescenti e giovani adulti fino a 26 anni. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Gardasil 9 per donne e uomini fino a 45 anni. Il vaccino protegge dal papilloma virus umano (HPV) che può ...