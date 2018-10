Tumori | il cibo bio riduce i rischi del 25%

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) Scegliere alimenti biologici dà i suoi frutti: chi mangia bio può vedere scendereo di diagnosi di tumore anche del 25%, almeno secondo uno studio realizzato dall’istituto francese Inra (Istituto nazionale per la ricerca agronomica) e pubblicato su ‘Jama Internal Medicine’. L’indagine, realizzata su 70.000 persone seguite per sette anni attraverso dei questionari, ha evidenziato un legame statistico tra il consumo di questo tipo di prodotti e un minoro di. Per il ricercatori a spiegare il risultato potrebbe essere il ruolo dei pesticidi ma anche una maggiore propensione ad uno stile di vita sano tra i consumatori bio. Secondo i dati, rilevati tenendo conto dei diversi fattori associati alo tumorale, i grandi consumatori di biologico hanno un quarto delle possibilità di vedersi diagnosticare un cancro rispetto a chi ne consuma di meno. ...