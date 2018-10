Micheal Moore all'attacco di Trump : "Bisogna demolire il sistema corrotto che lo ha prodotto" : Michael Moore è alla Festa del Cinema di Roma per scortare il suo "Fahrenheit 11/9", che esce in sala da noi per tre giorni dal 22 al 24 ottobre. Nel 2016 aveva previsto lucidamente la sconfitta di Hillary. Nei 120 minuti di questo film che cita il suo titolo Palma d'oro sull'11 settembre, convertendolo a quel 9 novembre che ha proclamato Donald Trump 45° Presidente degli Usa, analizza i perché di quella elezione e i rischi ...

Trump contro Mattis : È una sorta di democratico - potrebbe andarsene presto : Mattis non ha infatti perso occasione di manifestare il proprio disappunto vesto l'atteggiamento aggressivo del presidente americano per quanto riguarda la politica estera. "Ma il generale Mattis è ...

Ex avvocato Trump Michael Cohen torna democratico

Usa - Taylor Swift sta con i dem? Trump : ora mi piace 25% in meno : Nel 2012, Swift aveva detto a Time che non parlava di politica "perchè potrebbe influenzare altre persone".

Kavanaugh alla Corte Suprema/ Ultime notizie - Trump esulta i Dem minacciano nuova inchiesta e impeachment : Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema. Ultime notizie, oggi è il giorno: l’elezione in serata dopo aver ottenuto la maggioranza ieri in senato, 51 a 49(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:29:00 GMT)

Trump attacca dem - vogliono socialismo - sono estremisti

Trump esulta per Kavanaugh : "È una grande vittoria". E guarda al voto di novembre : "Dem pericolosi" : A dispetto delle previsioni, ha infatti siglato un nuovo accordo per il Nafta, ha incassato il via libera a Kavanaugh e gode di un'economia in ottima salute, con la disoccupazione scesa ai minimi dal ...

Kavanaugh - Trump “accuse stupro totalmente non corroborate”/ Ultime notizie - caos rapporto Fbi e rivolta Dem : Brett Kavanaugh, Trump lo difende: "accuse di stupro totalmente non corroborate". Ultime notizie, caos negli Usa per il rapporto Fbi: accusa Dem, "è incompleto"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Kavenaugh : Trump - democratici tentano di distruggerlo

Trump difende giudice Kavanaugh : democratici tentano di distruggerlo : "Stanno tentando di distruggerlo": questa l'accusa mossa da Donald Trump ai democratici sul caso Kavanaugh. Nel corso di un comizio in Tennesee il presidente Usa ha affermato come "stanno tentando di ...

Usa - Trump : 'Democratici al lavoro per distruggere Kavanaugh' : "I democratici stanno lavorando duro per distruggere" Brett Kavanaugh, il giudice nominato alla Corte Suprema. Lo twitta Donald Trump, definendo Kavanaugh un "uomo meraviglioso, che ha il potenziale ...

Bloomberg con i Dem nel 2020 Sfiderà Trump per la Casa Bianca : Un indipendente non ha mai vinto nella corsa alla Casa Bianca. Fu così per il miliardario Ross Perot, che nel 1992 sfidò George Bush senior e Bill Clinton da indipendente. E così il miliardario americano Michael Bloomberg (circa 50 miliardi di dollari di patrimonio, Segui su affaritaliani.it

Casa Bianca - Bloomberg con i dem contro Trump nel 2020 : Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York e a capo di un impero dei media, vuole sfidare Donald Trump. Per questo starebbe valutando una discesa in campo alle presidenziali del 2020 nelle fila ...