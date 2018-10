Trovato il più antico relitto di una nave greca nel Mar Nero | ha 2 400 anni ed è ancora

L'imprenditore riTrovato che non parla più l'italiano : C'è un uomo di 52 anni, toscano di Lajatico, in provincia di Pisa, padre di quattro figli, che da quasi un mese è ricoverato in un ospedale di Edimburgo. Lo hanno portato lì dopo che qualcuno lo aveva ...

Scomparso nel Pisano e Trovato in Scozia : Salvatore non parla più l'italiano : L'imprenditore Salvatore Mannino, 52 anni, era stato soccorso in stato confusionale nella cattedrale di Sant'Egidio e poi trasferito in ospedale a Edimburgo. Era Scomparso da casa il 20 settembre e aveva lasciato un biglietto cifrato ("perdonami") trovato dalla moglie.

Accompagna i figli a scuola e scompare : riTrovato in Scozia. L'imprenditore non riconosce i familiari e non parla più l'italiano : Non solo un giallo. La scomparsa e il successivo ritrovamento in un ospedale di Edimburgo delL'imprenditore di 52 anni di Lajatico, Pisa,, Salvatore Mannino, ma ora potrebbe diventare anche un caso ...

Salvatore - scomparso nel Pisano e Trovato in Scozia : non riconosce i famigliari e non parla più l'italiano : L'imprenditore Salvatore Mannino, 52 anni, era stato soccorso in stato confusionale nella cattedrale di Sant'Egidio e poi trasferito in ospedale a Edimburgo. Era scomparso da casa il 20 settembre e aveva lasciato un biglietto cifrato ("perdonami") trovato dalla moglie.

Salvatore Mannino Trovato in Scozia. "Non parla più l'italiano. Non sa chi è" : Di Salvatore Mannino si erano perse le tracce il 19 settembre. L'imprenditore toscano era sparito nel nulla dopo aver accompagnato i figli a scuola, come faceva ogni giorno. Come riportano i media scozzesi, il 20 settembre l'uomo è stato ritrovato accasciato al suolo nella cattedrale di St.Giles, a Edimburgo in Scozia.Come riporta il The Times, Mannino sarebbe ricoverato nell'ospedale della capitale scozzese dal 20 settembre, giorno ...

Imprenditore riTrovato in Scozia : Salvatore non parla più italiano e non ricorda niente : Salvatore Mannino, l'Imprenditore 52enne scomparso nel Pisano senza nessun apparente motivo a settembre e ritrovato in stato confusionale in Scozia, non ricorda più nulla del suo passato. Non sa il suo nome e di avere una famiglia, non ha riconosciuto i familiari e non sa nemmeno più parlare l'italiano.Continua a leggere

SALVATORE MANNINO - SCOMPARSO E RITrovato IN SCOZIA/ Ha perso la memoria e non parla più italiano : SALVATORE MANNINO, RITROVATO in SCOZIA l'imprenditore pisano SCOMPARSO un mese fa in Toscana: ultime notizie, è ricoverato a Edimburgo. Ha perso la memoria e non parla italiano(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Astronomia : Trovato il più grande proto-superammasso di galassie : Un’equipe di astronomi, guidata da Olga Cucciati dell’INAF di Bologna, ha usato lo strumento VIMOS sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO per identificare un gigantesco proto-superammasso di galassie che si sta formando nell’Universo primordiale, appena 2,3 miliardi di anni dopo il Big Bang. Questa struttura, che i ricercatori hanno soprannominato Hyperion, è la più grande e la più massiccia mai trovata così presto nella ...

Asia Argento - con il suo “amico riTrovato” Elias Franco in giro per Firenze. Secondo Oggi tra lei e il 29enne ci sarebbe più di un’amicizia : Asia Argento ha un nuovo amore? Lei lo definisce solo un amico ma il settimanale Oggi sostiene che tra i due ci sia qualcosa di più. Lui si chiama Elias Franco, ha 29 anni ed è un artista newyorkese di origini portoricane. Il settimanale mostra delle foto della coppia a passeggio per Firenze, mano nella mano. Asia è stata ormai ufficialmente esclusa da XFactor nonostante il pubblico italiano la trovasse perfetta per il ruolo. Intanto, ...

RiTrovato in Israele il birrificio più antico del mondo : Scoperte tracce della bevanda risalenti a 13mila anni fa: probabilmente veniva usata in cerimonie di omaggio ai defunti

RiTrovato il più antico disegno astratto : scoperta italiana : Già 73.000 anni fa l’uomo era in grado di realizzare un disegno astratto. Il più antico è stato trovato in Sudafrica, grazie a un italiano, l’archeologo Luca Pollarolo, ricercatore presso l’Università di Witwatersrand a Johannesburg. Lo studio che è seguito al ritrovamento, di un team internazionale guidato da Christopher Henshilwood dell’università sudafricana, è pubblicato online questa settimana sulla rivista ...

Ounas : 'Ancelotti mi ha convinto a restare - ho già Trovato più spazio' : 'Nell'ultima partita il mister mi ha fatto entrare per fare la differenza e per saltare l'uomo. Purtroppo con la Sampdoria abbiamo perso ma loro hanno giocato meglio. Con la Fiorentina vogliamo ...

MotoGp - Lorenzo il più veloce nella giornata di test a Misano : “abbiamo Trovato una base buona per la gara” : Il pilota maiorchino ha parlato al termine della giornata di test privati svolta a Misano, esprimendo la propria soddisfazione giornata di test per Ducati, Yamaha e Aprilia a Misano. I tre team sono scesi in pista per mettere a punto alcune novità da portare in pista alla ripresa del Mondiale, fissata per il 26 agosto a Silverstone. AFP/LaPresse Tutti i piloti ufficiali in pista, con il team di Borgo Panigale che sfrutta l’assenza di ...

Trovato il formaggio più antico del mondo - ha 3200 anni : ma dentro c'è un batterio killer : Perché quello che si è rivelato il formaggio più antico del mondo, porta con sè anche un batterio che provoca la Brucellosi. Una malattia potenzialmente mortale che si contrae, infatti, mangiando ...