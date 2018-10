Trovato con droga e armi | quarantenne di Catania finisce in manette

Arte : i 70 anni di Strinati festeggiati con un volume e un Caravaggio 'riTrovato' : Pochi, nel mondo artistico, possono vantare un compleanno importante festeggiato con un volume di saggi critici di ben 52 studiosi, tra esperti d'Arte, musica e letteratura, ma anche di storia, teatro e ...

Manovra - accordo Trovato. Vince l’M5S : niente condono penale e niente scudo fiscale : Presentata la seconda versione della Manovra. Conte: “Dialogo in Europa”. Salvini: “Giorni surreali, ma fatto un passo avanti”. Di Maio: “Così lo Stato sarà amico”

Dl fisco - Trovato l'accordo M5s-Lega al Consiglio dei ministri - Previsto lo stralcio dello 'scudo penale' : Sabato decisivo per il governo. Dopo la crisi all'interno della maggioranza per la "manina" nel decreto fiscale, Conte ha convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri : presenti entrambi i ...

Nina Moric a Verissimo : "RiTrovato un equilibrio con Fabrizio Corona - spero che non l'abbia fatto per i giornali. Silvia Provvedi? Mai piaciuta" : Nina Moric sarà intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo che andrà in onda domani pomeriggio, sabato 20 ottobre 2018, su Canale 5.La Moric, ovviamente, ha parlato della pace sancita con l'ex marito Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos che, grazie a questa ritrovata serenità, la modella e showgirl croata ha ricominciato a vedere regolarmente. prosegui la letturaNina Moric a Verissimo: "Ritrovato un equilibrio ...

Pisa - imprenditore scomparso riTrovato in ospedale a Edimburgo. “Non ricorda l’italiano e non riconosce la famiglia” : Era scomparso un mese fa lasciando un biglietto con un messaggio in codice, ora è stato ritrovato in un ospedale di Edimburgo, in Scozia. Si tratta di Salvatore Mannino, imprenditore 52enne di Lajatico, la città natale di Andrea Bocelli, in provincia di Pisa. La sua storia, oltre che essere un mistero, potrebbe diventare un caso clinico. L’uomo infatti, dopo un mese di assenza da casa, è in stato confusionale, non riconosce i familiari e ...

Invasione di cimici asiatiche : Trovato il rimedio per sconfiggerle (forse) : Un altro insetto cinese potrebbe aiutare a sconfiggere le cimici asiatiche. Un'introduzione sperimentale, al momento in...

Salvatore - scomparso nel Pisano e Trovato in Scozia : non riconosce i famigliari e non parla più l'italiano : L'imprenditore Salvatore Mannino, 52 anni, era stato soccorso in stato confusionale nella cattedrale di Sant'Egidio e poi trasferito in ospedale a Edimburgo. Era scomparso da casa il 20 settembre e aveva lasciato un biglietto cifrato ("perdonami") trovato dalla moglie.

Roma : riTrovato dopo 27 ore e in stato di confusione anziano scomparso : Roma – Era stato il figlio, nel pomeriggio di martedi’, a denunciare, negli uffici della Polizia di stato del commissariato Primavalle di Roma, la scomparsa di un uomo di 72 anni. L’anziano era uscito da casa verso l’ora di pranzo, senza denaro e documenti, per portare il suo cane a fare una passeggiata e non era piu’ tornato. Subito sono scattate le ricerche che, alle 16.30 di ieri, hanno dato i loro frutti. Gli ...

Scaglia - presidente di Confindustria : «Manovra troppo assistenzialista - va riTrovato lo spirito di sacrificio» : Da un lato la positività dei numeri, cosa che nel Paese ormai si fa poco soprattutto se il numero, inteso anche come scienza e competenza, mette in discussione l'ideologia. Dall'altro diremo che cosa ...

MANUEL CAREDDU - Trovato IL CORPO FATTO A PEZZI/ Ultime notizie : riconoscimento difficile - si attende autopsia : Macomer, omicidio 18enne MANUEL CAREDDU: riTROVATO il CORPO. Ultime notizie, giovane FATTO a PEZZI poi sotterrato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:32:00 GMT)

