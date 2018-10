Tre azzardi a spese nostre

ilgiornale

: Aboliremo la povertà, la fame nel mondo, le malattie, sarà pure Natale tre volte l’anno. Si ma intanto il #governo… - SimonaMalpezzi : Aboliremo la povertà, la fame nel mondo, le malattie, sarà pure Natale tre volte l’anno. Si ma intanto il #governo… - aranciolucy : @isentinelli Devono darglieli, tre anni. Ora i fascisti hanno stufato. E nessuno si azzardi a parlare dingliardia - eniiolucherini : RT @SimonaMalpezzi: Aboliremo la povertà, la fame nel mondo, le malattie, sarà pure Natale tre volte l’anno. Si ma intanto il #governo non… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Difficile, pertanto, ritenere di poter ottenere consistenti margini di flessibilità per via politica. Non resta, perciò, che l'assalto al castello. L'azzardo estremo. Provocando la reazione di ...