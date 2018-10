Tramite sim clonate vengono azzerati decine di conti bancari | la pista porta in Campania

Blastingnews

: Dark Web #79 Sim City del Deep Web e Ottime info sulla Privacy: - liviovarriale : Dark Web #79 Sim City del Deep Web e Ottime info sulla Privacy: - mondomobileweb : Quando si attiva una nuova SIM con i principali operatori mobili nazionali: - corriere_motori : Il sistema del marchio mette a disposizione tanti servizi, tramite wi-fi o sim -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Una notizia VIDEOche senz'altro causera' qualche preoccupazione perché la cosiddetta truffa 'Sim Swap'nua a mietere vittime in tutta Italia. Si tratta di una truffa basata sulla clonazione delle schede telefoniche delle vittime, che di colpo vedono la rete del proprio smartphone essere assente. Attraverso questo meccanismo, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, chi sta dietro a tutto questo è riuscito a drenare gia' più di un milione di euro daicorrenti di tutti i malcapitati. Si indaga, dunque, su questa particolare truffa, che pare avere come filo conduttore la, anche se si sono verificati casi anche a Catania, ad Avellino e per ultimo ad Alassio, in provincia di Savona, dove un imprenditore ha visto sparire ben ventimila euro dal suo conto corrente dalla sera alla mattina. Si indaga sulla truffa che svuota icorrenti delle ...