Torna l' obbligo di dotare le auto di pneumatici invernali | tutte le informazioni

MIGRANTI - ONG OPEN ARMS Torna NEL MEDITERRANEO CON NAVE ASTRAL/ Sfida a Salvini - "salvare vite è un obbligo" : MIGRANTI, Ong OPEN ARMS TORNA nel MEDITERRANEO Centrale con NAVE "ASTRAL": ultime notizie, Sfida diretta a Matteo Salvini, "salvare vite umane in pericolo è un obbligo".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:41:00 GMT)

La Grillo Torna sui vaccini : "Obbligo per il morbillo ?ma non per l'esavalente" : Il ministro della Salute Giulia Grillo torna a parlare di vaccini, durante un intervento a "L'aria che tira" di La7.La Grillo ricorda che "noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin e il nostro obiettivo è superarlo". Il superamento del decreto non si traduce in un'azione contro i vaccini: "non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli". L'intenzione, però, è quella di fare in modo che "lo strumento dell'obbligo sia utilizzato in maniera ...

Treviso - sconfigge la leucemia ma non i No-vax/ Bambino di 8 anni non può Tornare a scuola : "Obbligo vaccini!" : No vax in classe, bimbo con leucemia non può andare a scuola. Cinque suoi compagni non sono vaccinati, un rischio troppo alto per il piccolo di appena 8 anni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:06:00 GMT)

