Torino | caos Piazza San Carlo Inizia il processo Alessandro | “Ho ancora crisi di panico”

SCIOPERO SCUOLA - STUDENTI BRUCIANO MANICHINI SALVINI-DI MAIO/ Video - caos a Torino : la protesta anti-Governo : SCIOPERO mondo SCUOLA, STUDENTI in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:07:00 GMT)

Torino - il caos all'anagrafe spacca la maggioranza : anche 5 "grillini" firmano l'interpellanza dell'opposizione alla sindaca : Code gigantesche, mesi d'attesa per semplici documenti, un'inchiesta della Procura. Il documento in discussione lunedì ha un titolo eloquente, "Identità virtuali e disagi reali, è questa l'innovazione?"

Bray si dimette - il Salone di Torino è nel caos : Per il Salone del Libro di Torino ennesimo guaio. La tegola di ieri è pesante: Massimo Bray ha annunciato di lasciare la presidenza del Circolo dei Lettori e, di conseguenza, anche quella del Salone. Si parla di motivi personali. Così il comunicato del presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e dell'assessore alla Cultura, Antonella Parigi: "Massimo Bray ha comunicato la sua intenzione di rinunciare alla nomina a presidente del Circolo dei ...

Caos treni - ritardi a Torino : Ancora problemi alla circolazione dei treni. Il traffico ferroviario nel Nodo di Torino ha subito rallentamenti dalle 5.55 per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni a Torino ...

Caos treni - problemi anche a Torino : ritardi di un’ora - quattro treni cancellati : Una mattina di Caos a Porta Susa e Porta Nuova fra ritardi , proteste e treni soppressi. Solo ieri pomeriggio un guasto alla linea elettrica ha provocato il Caos su tutta la linea con il convoglio ad alta velocità Roma-Firenze rimasto fermo quattro ore.Continua a leggere

Caos treni - tocca a Torino : ritardi fino a 70 minuti - quattro treni cancellati : ROMA. Non è finito il Caos nelle stazioni italiane dopo il venerdi nero c he ha visto ritardi soprattutto sull'alta velocità Roma-Firenze fino a 4 ore. Stamattina è Torino Porta Nuova, a partire dalle ...

Caos treni - tocca a Torino : ritardi fino a 70 minuti - quattro treni cancellati : Dopo i ritardi sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze, un guasto all'alimentazione sta provocando forti disagi a Porta Nuova