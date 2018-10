romadailynews

: Tonfo alla #Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,67%: Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2… - romadailynews : Tonfo alla #Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2,67%: Tonfo alla Borsa di Tokyo, Nikkei perde 2… - sana_kimbap : @iKON_Hanbin96 @KoolJune Che domande, sono contro la violenza *Per incrociare le braccia a petto gli cade il monopa… - walter_il_pro : @meb @matteorenzi Ma invece di pensare alla Leopolda pensa al 'Brillante' risultato che hai ottenuto alle elezioni… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)di2,67% –di. L’indice225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.010,78 punti, con una perdita di 604,04 punti, pari al 2,67 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.404,14 punti, ssalendo subito dopo fino a 22.410,15 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo verso la chiusura fino a 21.993,07 punti, il livello più basso. Ieri, l’indice225 al termine delle contrattazioni della seduta, cominciata in territorio negativo, aveva registrato 22.614,82 punti, con un guadagno di 82,74 punti, pari allo 0,37 per cento. In apertura l’indice aveva registrato 22.374,21 punti, scendendo in mattinata fino a 22.271,59 punti, il livello più basso della giornata, e salendo nel pomeriggio fino a 22.672,25 punti, il livello più ...