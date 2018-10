To Do List permette di organizzare gli impegni e le attività anche tramite dettatura

Keepsafe UnListed permette di ottenere numeri di telefono aggiuntivi per proteggere la privacy : Keepsafe Unlisted è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di ottenere numeri di telefono aggiuntivi per proteggere la privacy del proprio numero personale. L'app consente di creare nuovi numeri in USA e Canada per scambiare dati, effettuare chiamate private e inviare o ricevere messaggi e foto in sicurezza e di eliminare i numeri creati quando non sono più necessari. L'articolo Keepsafe Unlisted permette di ottenere numeri di ...

Ue - Moscovici sui popuListi : “In Europa ci sono dei piccoli Mussolini”. Di Maio : “Non si deve permettere - inaccettabile” : Oggi “c’è un clima che assomiglia molto agli anni Trenta. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini…”: lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. “La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare ...

Sapelli vs Friedman : “Statte zitto - occupati di biografie di capitaListi”. “Quanta ignoranza” - “Non ti devi permettere” : Scontro in diretta tra l’economista Giulio Sapelli e il giornalista Alan Friedman su La7 ospiti a In Onda. “Non ti devi permettere di parlare di classe operaia, occupati di biografie di capitalisti” ha attaccato Sapelli. “Quanta ignoranza” è stata la replica. Oggetto del contendere, delocalizzazione di aziende e cassa integrazione dei lavoratori (dal caso dell’azienda Bekaert). Video La7 L'articolo Sapelli vs ...