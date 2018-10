The Elder Scrolls Online | il DLC Murkmire è disponibile su PC e Mac

Bisognerà attendere molto tempo per saperne di più su Starfield e The Elder Scrolls 6 : Bethesda ha colto l'occasione all'E3 2018 per annunciare due nuovi titoli: Starfield e The Elder Scrolls 6. Entrambi i giochi, in produzione presso l'acclamato team Bethesda Game Studios, sono delle uscite molto attese dai fan, ma quando riusciremo a saperne di più su di loro? Secondo Pete Hines, Bisognerà attendere "diverso tempo e ancora più tempo". Questo è quanto riferito a Eurogamer.net, dichiarazioni che farebbero pensare a uno sviluppo ...

Trapelato il nome di The Elder Scrolls 6? Un indizio potrebbe svelarlo : Sono passati ormai sette anni dall'uscita di Skyrim e, proprio durante lo scorso E3, Bethesda ha annunciato ufficialmente TES 6, abbreviazone di The Elder Scrolls 6, futuro capitolo della celebre saga ancora avvolto dal mistero. Si sa davvero poco, anzi nulla su questo gioco: tutto ciò che resta ai giocatori è la pura fantasia dopo il debutto del teaser trailer, davvero molto spoglio e che suggerisce solamente l'ambientazione, ancora molto

The Elder Scrolls Online : Bethesda offre un primo sguardo al DLC "Murkmire" : Lo scorso venerdì, Bethesda ha trasmesso in diretta uno streaming fornendoci un primo sguardo a The Elder Scrolls Online: Murkmire, ovvero il prossimo DLC dedicato al popolare gioco. Come riporta Dualshockers, lo streamng ha avuto come protagonisti i due community manager Gina Bruno e Jess Folsom. Nel corso dello show, il Zone Lead Ed Stark e il Senior Writer-Designer Leamon Tuttle si sono uniti per discutere di ciò che il pacchetto DLC offrirà

Un filmato ci mostra The Elder Scrolls : Blades in azione sul nuovo iPhone XS : Durante l'Apple Event allo Steve Jobs Theatre, Todd Howard di Bethesda Game Studios è apparso per mostrare alcuni nuovi filmati di The Elder Scrolls: Blades in esecuzione sul nuovo iPhone XS.Come segnala Dualshockers, il filmato che vediamo di Blades non è poi così diverso da quello che abbiamo visto all'E3, ma siamo ancora una volta in grado di vedere quanto sia sorprendente l'aspetto visivo, specialmente se consideriamo che si tratta di un

The Elder Scrolls : Blades non uscirà a settembre : ecco la nuova data di lancio : The Elder Scrolls: Blades è stato tra i protagonisti dell'E3 2018, venendo presentato da Bethesda nel corso della sua conferenza nell'ambito della kermesse losangelina.Nonostante il publisher non avesse reso nota una data di lancio per questo titolo mobile, il gioco comparve nell'Apple Store accogliendo i preordini degli utenti. Lo store, oltre a numerose informazioni su Blades, includeva anche la sua data di lancio, fissata per il 1 settembre.