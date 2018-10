Testo e video di Lucifero di Nitro | con il nuovo singolo è il primo italiano su Colors

Video e Testo di Come una danza di Raf e Tozzi - nuovo singolo prima del doppio album e del tour : Come una danza di Raf e Tozzi è il nuovo singolo prima del doppio album che hanno annunciato per la fine del mese di novembre. Il brano è stato presentato in occasione della loro partecipazione a Che tempo che fa nella puntata del 21 ottobre. I due artisti, che hanno deciso di tornare insieme a 30 anni da Gente di mare, hanno così voluto spiegare il messaggio di Come una danza, che porta proprio la firma di Raffaele Riefoli. Come una ...

Video e Testo di I’ll Never Love Again di Lady Gaga - il finale struggente di A Star Is Born : I'll Never Love Again di Lady Gaga chiude il film A Star Is Born, con una struggente esibizione della protagonista che celebra il suo amore straziante per il marito Jackson. Si tratta di uno dei tanti brani originali contenuti nella colonna sonora del film, composta dalla stessa Gaga insieme a produttori come Mark Ronson, Lukas Nelson e Jason Isbell. L'album della colonna sonora di A Star Is Born è stato rilasciato scorso venerdì 5 ottobre, ...

Video e Testo di LandLady degli U2 - nuovo singolo presentato in anteprima ai concerti di Milano : Dopo averlo il debutto dal vivo durante i concerti italiani dell'Experience+Innocence Tour 2018, LandLady degli U2 approda in radio come nuovo singolo della band irlandese dal loro quattordicesimo disco in studio. Si tratta del sesto brano tratto dall'ultimo album del gruppo Songs of Experience, dopo l'apripista You're the Best Thing About Me pubblicato un anno fa, e i successivi singoli The Blackout, Get Out of Your Own Way, Lights of Home e ...

La dedica di Elisa in Promettimi - anticipazione di Diari aperti per Save the children (video e Testo) : La dedica di Elisa in Promettimi arriva a qualche settimana dal rilascio di Diari aperti, nuovo album di inediti atteso per il 26 ottobre e dal quale ha rilasciato il singolo Se piovesse il tuo nome, a firma Dario Faini e Calcutta. Per Promettimi, disponibile in tutte le piattaforme digitali dal 15 ottobre, Elisa torna a scrivere testo e musica per quella che è diventata la colonna sonora di Save the children, con l'artista di Monfalcone che ...

Video di Alessandra Amoroso a Tu Si Que Vales che presenta il nuovo singolo Trova Un Modo (Testo) : Stasera 13 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale5 il terzo appuntamento dello show di successo Tu Si Que Vales, che da anni ormai intrattiene il pubblico il sabato sera. Ci sarà Alessandra Amoroso a Tu Si Que Vales per questa terza puntata, ospite d’eccezione che presenterà al grande pubblico, ai giudici e ai conduttori il suo nuovo singolo in rotazione radiofonica dal 5 ottobre scorso, “Trova un Modo”. La cantante al momento è in ...

Angel è il nuovo singolo dei Timoria con Francesco Renga per i 25 anni di Viaggio senza vento (Video e Testo) : Festeggiano 25 anni del disco consacrazione “Viaggio senza vento” ed esce proprio oggi il nuovo singolo dei Timoria intitolato “Angel”. Per il gruppo formato da Omar Pedrini, Francesco Renga, Diego Galeri, Enrico Ghedi e Carlo Alberto Pellegrini, “Viaggio senza vento” fu il quarto album in studio che in quell’occasione permise loro di diventare uno dei gruppi di riferimento per il rock italiano. Per festeggiare questa ricorrenza, oltre al ...

Video e Testo Woman like me di Little Mix e Nicki Minaj - singolo esplosivo che anticipa il nuovo album : Da oggi è disponibile Woman like me di Little Mix e Nicki Minaj, il nuovo singolo che vede Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall collaborare con una delle artiste internazionali più apprezzate del momento: Nicki Minaj. Il brano è stato annunciato a sorpresa qualche settimana fa ed è oggi in uscita in tutto il mondo. Venerdì 12 ottobre il pezzo è in rotazione radiofonica e in digital download, disponibile anche in ...

Testo e video Out Of Our Heads dei Take That - il nuovo singolo dall’album Odyssey per i 30 anni di carriera : Out Of Our Heads dei Take That è il singolo che anticipa l'album Odyssey atteso per il 23 novembre. Il brano è disponibile da oggi in radio e in digital download in tutto il mondo, tra gli inediti nuovi che troveremo nel disco che celebra i primi 30 anni di carriera del gruppo ormai orfano di Robbie Williams. Out Of Our Heads è il primo brano estratto dal disco Odyssey, che il 23 novembre su etichetta Polydor vedrà la luce in tutto il mondo. ...

Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita - il nuovo singolo di Achille Lauro - Testo - : ... l'amore è l'errore che tutti rifanno Io e te siamo prova che il mondo ha due facce Si, l'amore è l'errore che più si rimpiange Siamo soli come soli, sì soli si nasce Ma poi scopiamo tutti e due ...

Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita - il nuovo singolo di Achille Lauro (Testo) : Achille Lauro lancia il nuovo singolo “Mamacita” in collaborazione con Vins, quarto dopo altri successi passati, e pubblica il nuovo videoclip ufficiale sul canale YouTube. A destare l’attenzione è sicuramente anche il fatto che ci sia un volto ben noto in tv che ritroviamo nel video in questione: c’è Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita di Achille Lauro. Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez, ha partecipato a ...

Video e Testo di Look What I Found di Lady Gaga - nuovo singolo dalla colonna sonora di A Star Is Born : Look What I Found di Lady Gaga è il nuovo singolo dalla colonna sonora di A Star Is Born, il secondo lanciato dalla popStar dopo il grande successo di Shallow. Se il precedente è assurto a tema musicale principale della pellicola, Look What I Found è un brano meno in vista nel film, ma comunque cruciale per il momento in cui viene eseguito. La protagonista Ally appunta il testo della canzone mentre mangia con Jackson, il suo mentore e ...

Testo e video di Polaroid di Jonas Blue feat. Liam Payne e Lennon Stella - il nuovo singolo prima dell’album d’esordio : Polaroid di Jonas Blue feat. Liam Payne e Lennon Stella è disponibile da oggi, venerdì 5 ottobre, in rotazione radiofonica e in digital download in tutto il mondo. Su YouTube è inoltre già disponibile il videoclip ufficiale che propone - in perfetto stile con il titolo del brano - una carrellata di Polaroid, foto che ritraggono i tre protagonisti in diversi momenti. L'ex One Direction Liam Payne torna in scena con un nuovo pezzo. Non è un suo ...

Maneskin in tour nel 2019 - nuovi concerti con il singolo Torna a casa (Testo e video) : I Maneskin in tour nel 2019: i ragazzi hanno annunciato nuovi concerti per il prossimo anno proprio nel giorno del rilascio del singolo "Torna a casa". Esce oggi 28 Settembre su tutte le piattaforme streaming il loro nuovo singolo “Torna a casa” che anticipa, dopo “Morirò da re”, il loro prossimo album in uscita ad ottobre. Sono stati ieri a presentarlo in strada, il posto da dove arrivano e in cui suonavano fino a un anno fa. Una sorpresa ...