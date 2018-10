' Terra Puglia' domenica 28 ottobre a Monte San Giacomo evento dedicato alla montagna

6° edizione della Settimana del Pianeta Terra : grande interesse per gli eventi organizzati dall’Ordine dei geologi della Puglia [FOTO] : 1/9 ...

Settimana del Pianeta Terra : 8 geoventi organizzati dall’Ordine regionale dei geologi della Puglia : “La geologi a per la tutela e la valorizzazione del territorio” con un filo conduttore comune rappresentato dalla risorsa idrica e l’importanza della sua tutela, questi i temi affrontati dall’Ordine regionale dei geologi (Org) della Puglia che ha aderito alla sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra “L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta” che si svolgerà dal 14 al 21 ottobre ...

Al via la 6° Settimana del Pianeta Terra : anche in Puglia sette giorni di geoeventi : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...