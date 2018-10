Terapia per una vera democrazia

Tumore del polmone : la Terapia con afatinib - seguito da osimertinib - permette di ottenere 27 - 6 mesi liberi da chemioTerapia : Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi i risultati di GioTag, studio retrospettivo real life che ha valutato gli effetti di afatinib come terapia di prima linea, seguito da osimertinib, in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), positivo per mutazioni del recettore del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR M+), con mutazione T790M acquisita, il più comune meccanismo di resistenza agli inibitori ...

Barberini : "nuovo acceleratore lineare per radioTerapia oncologica dell'ospedale di Perugia - investiti 2 - 7 milioni di euro" : UMWEB, " Perugia - "Con investimento di 2,7 milioni di euro, l'Azienda ospedaliera di Perugia verrà presto dotata di un nuovo e più moderno acceleratore lineare per il trattamento radioterapico di ...

Arriva dal Giappone la Tac per la RadioTerapia del nuovo ospedale a Verduno : La Fondazione nuovo ospedale Alba Bra ha compiuto, grazie all'aiuto e al sostegno di tutto il territorio, un altro importante passo verso la realizzazione della Radioterapia presso il nuovo ospedale a ...

INFARTO NICHI VENDOLA - NON É IN PERICOLO DI VITA/ Ultime notizie - come sta : è in Terapia intensiva : NICHI VENDOLA, INFARTO per l'ex leader Sel: operato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, come sta? Ultime notizie e bollettino medico: "non è in PERICOLO di VITA"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 00:18:00 GMT)

Nichi Vendola colpito da infarto - è in Terapia intensiva ma non in pericolo di vita : infarto per Nichi Vendola . Un forte malore improvviso ha colpito l'ex governatore della Puglia a Roma nella giornata di lunedì. Roverato d'urgenza, è stato sottoposto ad una operazione chirurgica ...

Nichi Vendola colpito da infarto - è in Terapia intensiva ma non in pericolo di vita : infarto per Nichi Vendola. Un forte malore improvviso ha colpito l'ex governatore della Puglia a Roma nella giornata di lunedì. Roverato d'urgenza, è stato sottoposto ad una operazione chirurgica andata a buon fine. Al momento, stando a fonti autorevoli tra cui l'Ansa e Repubblica, il politico non si troverebbe in pericolo di vita e sarebbe stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del policlinico Gemelli di Roma. Malore per Nichi ...

Infarto per Nichi Vendola - è in Terapia intensiva : Malore per Nichi Vendola . Lunedì scorso, l'ex governatore pugliese ha accusato un malessere ed è stato ricoverato presso l'Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato un Infarto. ...

Vendola ricoverato per un infarto : è in Terapia intensiva : infarto per Nichi Vendola. L'ex governatore della Puglia non è in pericolo di vita ma si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale. È stato ricoverato...

Nichi Vendola in Terapia intensiva per infarto - ma non è in pericolo di vita : Nichi Vendola ha avuto un infarto ed è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex governatore pugliese, leader di Sinistra ecologia e libertà, ha sessant'anni ed è stato colpito da un malore mentre si trovava a Roma. Sottoposto a intervento chirurgico, gli è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni - si apprende sempre da fonti Sinistra Italiana Leu - ...

Nichi Vendola colpito da infarto : ricoverato in Terapia intensiva. “Non è in pericolo di vita” : Nichi Vendola è stato colpito da infarto ed è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Lo scrive la versione online del Corriere della Sera. L’ex governatore della Puglia, continua il giornale, ha avuto un problema alle coronarie e, secondo fonti sanitarie, non è in pericolo di vita. L'articolo Nichi Vendola colpito da infarto: ricoverato in terapia intensiva. “Non è in pericolo di vita” proviene da Il Fatto ...

Infarto per Nichi Vendola : ricoverato in Terapia intensiva : Infarto per Nichi Vendola: l’ex governatore pugliese si trova adesso in terapia intensiva ma, dalle prime informazioni, non sembra essere in pericolo di vita. Dopo il malore è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove ha subito un intervento per l’applicazione di uno stent. L’intervento è riuscito. L'articolo Infarto per Nichi Vendola: ricoverato in terapia intensiva sembra essere il primo su Meteo ...

Vendola ricoverato per un infarto : è in Terapia intensiva : infarto per Nichi Vendola . L'ex governatore della Puglia non è in pericolo di vita ma si trova ricoverato in terapia intensiva. È stato ricoverato d'urgenza al Gemelli di Roma. Vendola viene ...

Infarto per Nichi Vendola - ricoverato in Terapia intensiva : non è in pericolo di vita : L'ex governatore pugliese è stato sottoposto a un intervento per l'appicazione di uno stent al Policlinico Gemelli di Roma: è ricoverato nel reparto di terapia intensiva

In Italia prima immunoTerapia per tumore raro della pelle : Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c'era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia . O meglio un'immunoterapia. Ad annunciarlo ...