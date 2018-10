Tennis | Basilea | Federer soffre ma avanza nel ' suo' torneo

Tennis - Basilea : Seppi batte Daniel e vola al 2° turno : ROMA - Esordio positivo per Andreas Seppi nello ' Swiss Indoors ', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.984.420 euro che si disputa sul veloce indoor di Basilea , in Svizzera . Il 34enne di ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2018 : ad Andreas Seppi basta un’ora per battere Taro Daniel e prendersi il secondo turno : Andreas Seppi vince con pochissimi problemi il suo incontro di primo turno all’ATP 500 di Basilea . Il numero 3 d’Italia e 43 del mondo ha superato il giapponese Taro Daniel , ad oggi numero 2 del suo Paese e 74 del ranking ATP, col punteggio di 6-0 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Al secondo turno , il trentaquattrenne dell’Alto Adige se la vedrà con uno tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Maximilian Marterer. Nel ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Marco Cecchinato fuori al primo turno. L’azzurro eliminato da Henri Laaksonen : Brutta sconfitta al primo turno dell’ATP di Basilea (Svizzera) per Marco Cecchinato. L’azzurro è stato superato dal padrone di casa Henri Laaksonen (n.175 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match non giocato bene dal palermitano che ha fatto sempre tanta fatica al servizio, soffrendo molto con la seconda sempre eccessivamente morbida. Nel primo set Laaksonen parte forte costringendo ...