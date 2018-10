Teatro in curdo | archeologia e frammentazione

balcanicaucaso

: Storie, personaggi e mitologie riconducibili a un'identità curda si ritrovano in maniera frammentata dentro molte t… - BalcaniCaucaso : Storie, personaggi e mitologie riconducibili a un'identità curda si ritrovano in maniera frammentata dentro molte t… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Gli spettatori che assistono ai nostri spettacoli sono abituati a questo tipo di narrazione. Utilizziamo dunque il dengbêj spesso come prologo o come finale, per tirare le fila della storia che si ...