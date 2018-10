Tajani : "La Manovra va cambiata - no alle dichiarazioni di guerra" : Bisogna invertire la rotta "per avere meno pressione fiscale, più aiuti alle imprese e più aiuti per realizzare infrastrutture"

Manovra - Di Maio : vincere la paura - i mercati vogliono bene all'Italia | Tajani : va cambiata : "Dobbiamo vincere la paura, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura in questo momento è proprio la paura". Cosi' il vicepremier . Ma il presidente del Pe, Tajani: "No a dichiarazioni di guerra"

Manovra - Tajani : "Italia rischia molto" : 10.40 La Manovra presentata dal governo italiano alla Commissione europea non è sufficiente e "l'Italia rischia molto". Così il presidente dell'Europarlamento Tajani alla seconda giornata del Consiglio Ue.Ha precisato di parlare a titolo personale."E' un giudizio politico". Comunque "il giudizio sulla Manovra italiana è unanimamente negativo i Italia e fuori"."Ho chiesto di correggere il testo perchè non è buono per la crescita del nostro ...

Manovra Governo - caos su pensioni d’oro/ Ultime notizie “contributo solidarietà” : Tajani a Salvini - “fermati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: novità su pensioni d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Tajani stronca la manovra : "Reddito cittadinanza è grande bluff" : Non usa mezzi termini il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, per commentare la manovra varata dal governo gialloverde: "Il mio giudizio sulla manovra è negativo, non c"è nulla per far vivere meglio gli italiani. Il reddito di cittadinanza è un grande bluff". Ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, Tajani va all'attacco: "Serviva il taglio del cuneo fiscale, si paga 780 euro chi sta seduto sul divano e 1200 euro un pompiere: ...

Forza Italia non fa sconti : "Manovra da rifare". Attacco grillino a Tajani : Dietro al governo gialloverde Forza Italia non vede solo un pericolo per l'economia Italiana, ma per la stessa democrazia del Paese. Silvio Berlusconi insiste sulla "deriva autoritaria", che legge nelle azioni e nelle parole dei ministri, sul rischio del sovranismo antieuropeo che porta ad isolarci.Che la manovra sia "un disastro" il leader azzurro lo ha detto domenica sera nello stadio del suo Monza e lo ripete ieri mattina su Twitter. "Avrà ...

Antonio Tajani a Quarta Repubblica : 'Manovra assistenzialista e ingiusta' : Il commento di Tajani non si ferma, però, solo alle cifre, in quanto secondo il presidente del Parlamento Europeo non sarebbero solo gli italiani a poter usufruire del nuovo servizio: "In Italia ci ...

Manovra - Tajani : toccare le pensioni è da regime venezuelano : Roma,, askanews, - "Che cambino prima di compiere altri guasti, a danno dei cittadini italiani e dei loro risparmi. Già sono stati mandati in fumo i risparmi di tanti nostri connazionali, non è una ...

Tajani : "Manovra impoverirà italiani" : 15.07 "Il giudizio è unanime, in Italia e fuori, su una Manovra che non favorisce la crescita, che non crea lavoro, che è destinata a impoverire gli italiani, negativa da tutti i punti di vista". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo,Tajani, a margine di un incontro a Villa Wolkosnky.Nella Manovra italiana "c'è troppo assistenzialismo, non si risolvono i problemi del Paese con il reddito di cittadinanza, senza ridurre la ...

Manovra da 36 - 7 miliardi di euro. Tajani : "stime irrealistiche" : Toni polemici e botta e risposta sulla Manovra tra Roma e Bruxelles non servono a nulla, anche se le previsioni indicate dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF , NADEF, sono "irrealistiche". E'...

Manovra - Tajani : non condivido polemiche di Juncker e Moscovici : Bruxelles, 10 ott., askanews, - 'Non condivido i toni polemici' del residente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici; 'non ...

Manovra - Tajani : non condivido polemiche di Juncker e Moscovici : Bruxelles, 10 ott., askanews, - "Non condivido i toni polemici" del residente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici; "non ...

Manovra - Tajani : "Rischia di fare danni all'Italia" : La Manovra economica che il governo Conte sta preparando 'rischia di fare danni all'Italia', avverte il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, dopo aver incontrato a Bruxelles il presidente ...

Manovra - Tajani : Governo la cambi o sarà bocciata dalla Ue : Cernobbio, 8 ott., askanews, - 'Il Governo cambi la Manovra, si fermi finché è in tempo, oppure è ovvio che sarà bocciata dalla Commissione europea'. Lo ha detto il presidente dell'Unione europea, ...