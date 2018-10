Taiwan | treno deragliato | troppo veloce

Alta velocità - disastro a Taiwan . Treno deraglia : 22 morti e oltre 171 feriti. Il video dell’incidente : A Taiwan è di almeno 22 morti e 171 feriti, 10 dei quali gravi, il bilancio del deraglia mento di un Treno ad Alta velocità . Lo riferisce l’amministrazione ferroviaria di Taiwan, ma le autorità non hanno ancora confermato se ci siano persone vive intrappolate all’interno del convoglio. Si tratta del peggior incidente ferroviario avvenuto sull’isola da oltre 20 anni. Il deraglia mento è avvenuto nella contea nordorientale di Yilan. L'articolo ...

Almeno 17 persone sono morte nel deragliamento di un treno a Taiwan : Almeno 17 persone sono morte e 137 sono state ferite nel deragliamento di un treno passeggeri ad alta velocità a Taiwan, nella regione di Yilan, che si trova nel nord-est dell’isola. Il treno, su cui si trovavano 336 persone, era partito da The post Almeno 17 persone sono morte nel deragliamento di un treno a Taiwan appeared first on Il Post.