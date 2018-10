romadailynews

: Tagliaventi: Roma città speciale, ma servono idee per cambio rotta: Roma – “Roma e’ una… - romadailynews : Tagliaventi: Roma città speciale, ma servono idee per cambio rotta: Roma – “Roma e’ una… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)– “e’ una citta’, con futuro a tratti tumultuoso, ma non mancano energie e. Quello che a volte manca sono i luoghi: bisogna cominciare a trovare luoghi dove poter mettere energia eal servizio di undi prospettiva e la Camera di commercio da’ la sua piena disponibilita’”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di, Lorenzo Tagliavanti, durante la presentazione della ricerca ‘2030. Il prossimo decennio’ che si e’ tenuta oggi al Tempio di Adriano alla presenza del vicesindaco di, Luca Bergamo. “Negli anni della crisi- ha detto- e’ accaduto qualcosa che io chiamo ‘paradossono’. Durante quel periodo viene perso il 6 per cento del Pil”. “È una caduta molto forte e a distanza di dieci anni quei punti non sono stati recuperati, ma le ...