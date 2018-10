Superbike | il team Ducati pronto per l’ultimo round della stagione | Melandri e Davies a

Superbike - super rimonta di Melandri in Argentina : l’italiano regala il podio al team Ducati : rimonta spettacolare dalla terza fila per Melandri che, dopo numerosi sorpassi, riesce a chiudere al terzo posto davanti al compagno di squadra Davies Dopo aver ottenuto un secondo posto in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati è salito nuovamente sul podio con Marco Melandri in Gara 2 a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale superbike. l’italiano ha effettuato una rimonta spettacolare dalla ...

Superbike - il team Aruba Racing-Ducati parte bene nel weekend in Argentina : Il team Aruba Racing – Ducati è tornato in pista a Villicum con Melandri nelle prime posizioni sin dai primi giri di prove Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Villicum (Argentina), teatro del dodicesimo round del Campionato Mondiale Superbike, che approda per la prima volta in Sudamerica. Alle prese con un nuovo tracciato, piloti e squadra hanno iniziato con riscontri positivi il lavoro sul setup in vista ...

Superbike - ottimi risultati per il team Ducati in Gara-1 a Portimao : Melandri 2° e Davies 4° : Grandi risultati per i due piloti del team Ducati in Gara-1 a Portimao, Melandri e Davies chiudono con il secondo e il quarto tempo Gara 1 del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018, in scena a Portimão (Portogallo), si è conclusa positivamente per il team Aruba.it Racing – Ducati. Da un lato, Marco Melandri ha conquistato un ottimo secondo posto in solitaria, il suo settimo podio stagionale, partendo dalla prima fila; ...