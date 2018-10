Super Nintendo | ancora attuale dopo 28 anni

Vi ricordate il caso della presunta ROM piratata di Super Mario rivenduta da Nintendo? Forse non è andata così : Vi ricordate il particolare caso della presunta ROM di Super Mario piratata che Nintendo rivendeva attraverso la Virtual Console di Wii? I nostri colleghi di Eurogamer.net ne avevano parlato in dettaglio in un video e in un articolo che nel gennaio del 2017 avevamo prontamente tradotto.Ovviamente la vicenda non passò inosservata e in realtà fece piuttosto scalpore. Tanto scalpore da spingere una parte della community di ResetEra a cercare di ...

Super Mario Party e Nintendo Switch dominano le classifiche di vendita in Giappone : Puntuali come sempre ecco le classifiche di vendite (Hardware e Software) Giapponesi stilate da Media Create, in testa torna Nintendo con il suo Super Mario Party (con più di 143,000 unità vendute) e la sua console ibrida Nintendo Switch con le sue 40,000 unità. Buoni risultati anche per altri titoli Nintendo del calibro di Splatoon 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, e Super Mario Odyssey.Come riporta Gamingbolt, di ...

Super Hyperactive Ninja : in arrivo un frenetico platform con ninja alimentati a caffeina su Nintendo Switch : Super Hyperactive ninja approderà su Nintendo Switch il 25 ottobre, riporta Dualshockers.Il gioco giunge sulla console ibrida della grande N dopo un lancio su PC, PS4 e Xbox One, e si tratta di un interessante platform frenetico realizzato per speedrunner e per chi vuole un gioco in cui si corre, si salta, ci si aggrappa ai muri in cerca di caffè.In Super Hyperactive ninja controlleremo un ninja caffeinomane, infatti il nostro personaggio ...

Alla Milan Games Week 2018 Nintendo porta Super Smash Bros. - Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee e molto altro : L'autunno meneghino anche quest'anno inizia nel segno della Milan Games Week, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 5 al 7 ottobre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti dell'ottava edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:In anteprima assoluta per le ...

Nintendo - malato terminale gioca in anteprima a Super Smash Bros. Ultimate : Qualche tempo fa è apparsa su Twitter un’insolita richiesta: un utente ha lanciato un appello a Nintendo affinché permettesse ad un suo caro amico, malato terminale, di poter giocare in anteprima all’imminente gioco Super Smash Bros. Ultimate. per Nintendo Switch. L’ultimo desiderio di Chris La vicenda riguarda Chris Taylor, un ragazzo canadese di 21 anni, malato di osteosarcoma allo stadio terminale, a cui restano pochi mesi di vita ...

Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo annuncia un fantastico bundle con Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è uno dei videogiochi per Nintendo Switch più attesi dell'anno, e immaginiamo che alcuni stiano aspettando proprio la release del gioco per acquistare la console ammiraglia Nintendo.Forse pensando a questo gruppo di utenti, Nintendo ha annunciato un fantastico bundle che include Super Smash Bros. Ultimate e una bellissima Nintendo Switch, completamente personalizzata in tema Super Smash Bros. Ultimate. Come possiamo ...

Yuzu : l'emulatore per Nintendo Switch riesce a far girare Super Mario Odyssey a 40-50 FPS : Yuzu, l'emulatore di Nintendo Switch sta facendo passi da gigante, in poco tempo infatti gli sviluppatori sono stati in grado di far girare Super Mario Odyssey a più di 30 FPS sui PC più performante.Come riporta DSOG, il gioco gira a 45-55 FPS su un Intel Core i7 8700K, purtroppo però si verificano ancora problemi grafici, texture mancanti e glitch. Certo è impressionante il fatto che Yuzu riesca a far girare un tripla A a 50 FPS, nei prossimi ...

La libreria di giochi di Nintendo Switch sta per Superare quella dell'intero ciclo vitale di Nintendo 3DS : Nintendo ha dichiarato in passato l'obiettivo di avere almeno 20-30 release di giochi su Switch su base settimanale, il che sembra piuttosto estremo, ma la console ha già un ritmo di uscite senza precedenti. Come segnala Gamingbolt, un utente ResetEra, Atheerios, ha recentemente notato che, stando al sito Web di Nintendo, il numero totale di giochi nella libreria di Switch, 1.065 titoli, sta eclissando 3DS, 1.254 giochi. Un risultato notevole, ...

Nintendo : annunciato il nuovo Super Smash Bros. Ultimate Edition Pro Controller per Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è un gioco molto atteso dagli appassionati della celebre serie Nintendo, per cui sembra quasi normale l'annuncio di un nuovo Controller, il quale sarà disponibile anche in edizione limitata, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere dalle prime immagini, il design del Controller dedicato a Super Smash Bros. Ultimate è molto pulito e minimalista, ed il logo del gioco risalta per contrasto sulla scocca del Pro ...