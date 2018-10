' Sul condono a Ischia e sul dl sicurezza non accettiamo ricatti' Parla Fattori | M5s

Com'è andato il confronto a distanza tra Renzi e Di Maio Sul condono a Ischia : "Il condono è dire che non c'è legalità, c'è il condono fiscale. Ma cosa ha Di Maio ad Ischia per dire tutte le volte che serve il condono tombale. Come mai nessun giornalista si chiede il perché di questa insistenza di Di Maio su Ischia?". la domanda l'ha posta in mattinata Renzi nell'intervento conclusivo della nona edizione della Leopolda. A stretto ...

Com'è andato il confronto a distanza tra Renzi e Di Maio Sul condono a Ischia : 'Il condono è dire che non c'è legalità, c'è il condono fiscale. Ma cosa ha Di Maio ad Ischia per dire tutte le volte che serve il condono tombale. Come mai nessun giornalista si chiede il perché di ...

Luigi Di Maio : “Manina Sul condono un errore? Lo chiariremo - con Salvini risolviamo sempre” : Luigi Di Maio da Lucia Annunziata su Rai Tre: "Se c'è stato errore o dolo questo poi lo chiariremo. Ho sempre fatto per anni una battaglia contro Equitalia e l'Agenzia delle Entrate per difendere le persone afflitte dal fisco. Nel decreto non c'è un condono perché già esiste una dichiarazione integrativa".Continua a leggere

Condono : cosa cambia dopo l'accordo tra Di Maio e Salvini Sul decreto fiscale : Via la non punibilità per i reati e fuori dal Condono i beni e le attività finanziarie detenute all'estero. Mentre potrebbe entrare nel corso dell'iter parlamentare il saldo e lo stralcio delle ...

Compromesso M5s-Lega Sul decreto fiscale : via il condono penale e lo scudo all'estero : Al termine di un lungo Consiglio dei ministri, Salvini e Di Maio trovano l'accordo e siglano la pace dopo gli ultimi giorni di forte tensione. Il Compromesso prevede lo stralcio della non punibilità ...

[Il retroscena] La tregua Sul condono produce un buco da 2 miliardi. E Di Maio e Salvini zittiscono Tria : Se la ragione per cui era stato convocato era la marcia indietro sul condono penale, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ne ha approfittato per parlare di altro. L'economista ha illustrato i ...

Intesa Lega-M5S Sul condono : “Bruxelles capirà il deficit al 2 - 4%” : Che il «governo del cambiamento» non sarebbe caduto sulla questione del condono fiscale lo si era già capito. E così è finita: con un sostanziale pareggio tra M5S e Lega che - così si direbbe, se si parlasse di una partita di calcio - alla fine accontenta tutt’e due le squadre. Ma che lascia aperti i dubbi sulla tenuta della coalizione ogni volta c...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 21 ottobre : Il condono è tornato mini. M5S fa levare depenalizzazioni e capitali esteri : La giornata Evasione, mozzata la manina. Per ora resta il minicondono Le novità – Via le soglie di non punibilità dal decreto, Conte promette un emendamento per aiutare chi non ha pagato per difficoltà economiche di Stefano Feltri Più umiltà, meno balle di Marco Travaglio Ingenui o sprovveduti o incompetenti o raggirati che siano stati, i 5Stelle salvano la faccia in extremis e soprattutto risparmiano all’Italia l’ennesimo, indecente ...

Il condono torna mini ma arriverà anche Sulle cartelle : Il condono torna 'mini' ma già promette di allargarsi di nuovo, con uno sconto ad hoc sulle cartelle di Equitalia più generoso dell'attuale rottamazione che dovrebbe arrivare nel passaggio in ...

Decreto fiscale - il condono torna 'mini' ma arriverà anche Sulle cartelle : Il condono torna 'mini' ma già promette di allargarsi di nuovo, con uno sconto ad hoc sulle cartelle di Equitalia più generoso dell'attuale rottamazione che dovrebbe arrivare nel passaggio in ...

Oggi il Cdm Sul condono. Di Maio : “Cambiamolo e andiamo avanti - nessun taglio al deficit” : Un Consiglio dei ministri per provare a ricucire lo strappo e lasciarsi alla spalle giorni di tensione. Il premier Conte si ritrova davanti a Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un vertice convocato d’urgenza per correggere il testo del condono dopo le parole del capo politivo del M5S che ha parlato di «testo manipolato». «Ora smettiamola con il dire...

C'è l'accordo Sulla pace fiscale : "Cancellati condono e scudo" : Le tensioni nel governo per il condono sono palpabili. Da due giorni ormai i due vicepremier si fronteggiano a suon di battute e attacchi sempre più diretti. Ma è il giorno della resa dei conti.Per dirimere la questione, il premier Giuseppe Conte ha convocato il governo a Palazzo Chigi. E prima di un Consiglio dei ministri che è slittato di due ore, ha incontrato Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E - dopo due ore di prevertice e tre di Cdm vero e ...

Governo - accordo Sul condono : stralcio per scudo penale e capitali all’estero - nodo autoriciclaggio : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Salvini e Di Maio - accordo Sulla pace fiscale : non ci sono condono e scudo : Il premier Conte e i suoi due vice, dopo giorni di tensione, trovano una nuova linea: a ore la ratifica nel consiglio dei Ministri