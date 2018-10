Su TimVision ‘This is Maneskin’ | dal 26 ottobre in esclusiva on demand

tvzap.kataweb

: RT @TIM_vision: Domani non prendete appuntamenti: i @thisismaneskin suonano dal vivo in diretta nei migliori cinema d’Italia! Appuntamento… - MarallaPalmieri : RT @TIM_vision: Domani non prendete appuntamenti: i @thisismaneskin suonano dal vivo in diretta nei migliori cinema d’Italia! Appuntamento… - movietele : This Is Maneskin, il docu-film sulla band di X-Factor al cinema il 24 ottobre, su TIMvision dal 26 ottobre | Video… - Glinformati : This is Maneskin: dal 26 ottobre il docufilm su TimVision - GLI INFORMATI - -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dal 26in prima visione su, This is Måneskin, il docu-film che racconta la storia della band romana, che a poco più di un anno dalla prima apparizione ad X Factor ha conquistato il pubblico italiano ed è tra i protagonisti dello spot estivo di Tim. Susi potrà rivedere ogni volta che si vorrà il docu-film, disponibile nel catalogo in abbonamento della tv ondi Tim. This is Måneskin, storia di un successo Un tour già sold out, nuove date previste per la primavera 2019, e un album di inediti Il ballo della vita in uscita il 26. Il disco è anticipato dal singolo Torna a casa, disco d’oro in sole due settimane e fin da subito al primo posto nella classifica FIMI. L’album sarà disponibile anche su TimMusic, la piattaforma per la musica in streaming di Tim. Maneskin, prosegue il tour: le immagini del concerto a Bari ...