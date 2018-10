Studio SPERI manda in scena il VR applicato al BIM

romadailynews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Mercoledì 24 ottobre, presso, in Via Lungotevere delle Navi 19, si terrà il primo degli ArchitectsParty TEN, la rassegna che quest’anno torna a Roma, dopo aver toccato importanti mete quali Firenze, Milano e Londra. I party itineranti negli studi di architettura sono giunti quest’anno al decimo compleanno e hanno festeggiato con un nuovo claim che ha valorizzato il coinvolgimento tra gli attori del settore e gli appassionati di questo mondo creativo: “ArchitectsParty: Meet, Smile, Talk, Repeat!”.partecipa a questa decima edizione con un cocktail party serale su inviti, in cui verrà mostrata la tecnologia VR applicata all’architettura, tramite la messa a punto delle potenzialità software BIM. In particolare, si potrà camminare all’interno di una camera di hotel, sviluppata dal dipartimento di Architettura e Design L4 Designing Getaways, diretto da Francesco ...